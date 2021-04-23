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АПК 60 минут назад

АМКУ уличил производителей сгущенки в воровстве дизайна этикеток у конкурентов (ФОТО)

В то же время дело о нарушении законодательства о конкуренции комитет открывать не будет

Фото: АМКУ
Фото: АМКУ
Фото: АМКУ
Фото: АМКУ
Фото: АМКУ
Фото: АМКУ
Фото: АМКУ
Фото: АМКУ

Антимонопольный комитет рекомендует ЧАО "Первомайский молочноконсервный комбинат" и ЧАО "Хмельницкая маслосырбаза" прекратить использование в своем производстве упаковок, похожих по стилистике на упаковки сгущенного молока других производителей — ООО "Милк-Инвест" и ЧАО "Ичнянский молочноконсервный комбинат".

Как отмечается в сообщении АМКУ, последние выпускают продукцию с таким оформлением с 2019 года, в то время как предприятия, которым даны рекомендации, — с июля-октября 2020 года.

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Комитет при этом констатирует, что многие производители сгущенного молока с сахаром используют при оформлении упаковки продукции графическую стилистику и цвета советских времен, но в то же время подчеркивается, что производители добавляют и отдельные собственные элементы дизайна этикеток.

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"В приведенном случае производители использовали этикетки не только с этими узнаваемыми элементами, но и уникальные элементы с этикеток заявителей без их разрешения. В частности, речь идет об элементах в виде лент с надписью, медалей, размещения торговых марок, изображения клубники в брызгах молока", — говорится в сообщении.

В АМКУ установили, что эти элементы размещались на этикетках в тех же местах, где и аналогичные элементы компаний-заявителей, и такое схожее оформление могло приводить к путанице.

При этом в комитете отсутствует информация, что такое копирование этикеток конкурентов привело к существенному ограничению или искажению конкуренции, а потому дело о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции он открывать не будет.

Отметим, что по данным Ассоциации производителей молока, сгущенного молока Украиной в 2020 году снизился на 27,5% до 55,7 млн долларов.

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