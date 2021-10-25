Транспорт 40 минут назад

Авиакомпания МАУ продлит полеты в Ташкент в зимний период

Рейсы в зимнем расписании будут выполняться один раз в неделю

Фото: Facebook/МАУ Фото: Facebook/МАУ
Фото: Facebook/МАУ

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) продолжит полеты в Ташкент на период зимней навигации начиная с 5 ноября.

По информации авиаперевозчика, крайний рейс в летнем расписании запланирован на 29 октября.

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"МАУ, понимая спрос на данном направлении, готовится к продолжению полетов на маршруте. Рейсы в зимнем расписании будут выполняться один раз в неделю", — сообщили в компании.

Кроме этого, авиакомпания запустила промо-цены на рейсы в/из Ташкента на 29 и 30 октября с минимальной ценой билета от 149 долларов в одну сторону.

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В МАУ напомнили, что рейсы между Киевом и Ташкентом были восстановлены в декабре 2020 года.

Напомним, в сентябре узбекская государственная авиакомпания Uzbekistan Airways после шестилетнего перерыва возобновила рейсы по маршруту Ташкент — Киев — Ташкент.

Кроме Uzbekistan Airways и МАУ рейсы в Ташкент из Киева выполняют авиакомпания SkyUp.

Ранее сообщалось, что 10 июня Государственная авиационная служба Украины одобрила заявку лоукостера SkyUp Airlines на регулярные полеты из Киева в города Самарканд и Ургенч (Узбекистан).

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