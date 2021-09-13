"Роза ветров" запустит авиарейсы в Лапландию

Украинская авиакомпания Windrose (Роза ветров) в конце декабря 2021 — январе 2022 года запустит чартерные рейсы по маршруту Киев — Киттиля (Финляндия).

Как сообщает ЦТС, билеты на эти авиарейсы можно приобрести в системе бронирования. На сайте авиакомпании Windrose появилась возможность приобрести билеты на чартерные рейсы Киев — Киттиля (Финляндия).

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Вылеты из Киева будут 27 декабря, 3 и 10 января.

Стоимость билета по эконом-тарифу, включающему возможность перевозки 7 кг ручной клади и 23 кг зарегистрированного багажа, в одну сторону составляет от 6 тысяч 830 грн.

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Время в пути — 3 часа 45 минут.

Киттиля находится на севере Финляндии в провинции Лапландия, примерно в 130 км от Рованиеми, где расположена резиденция Санта-Клауса или по-фински Йоулупукки.

Кроме этого, недалеко от Киттиля, в городке Леви, находится одних из крупнейших в Финляндии горнолыжных курортов.

Ранее сообщалось, что украинская авиакомпания "Роза ветров" прекращает выполнение рейсов Киев — Скопье.

Напомним, 9 сентября международный аэропорт "Ужгород" принял первый авиарейс в рамках межправительственного моглашения Украины и Словакии.