Аэропорт "Ужгород" принял первый рейс через воздушное пространство Словакии

Международный аэропорт "Ужгород" 9 сентября принял первый авиарейс в рамках Межправительственного Соглашения Украины и Словакии.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, теперь управление полетами, а также использование воздушного пространства на тактическом уровне будет происходить на определенной части воздушного пространства Словакии.

При этом, будут применяться процедуры неточного захода на посадку по приборам на аэродроме "Ужгород".

По информации Мининфраструктуры, международный аэропорт "Ужгород" расположен в горной местности таким образом, что порог взлетно-посадочной полосы 10 расположен в нескольких сотнях метров от украинско-словацкой границы.

В ведомстве подчеркнули, что использование воздушного пространства соседней страны — необходимое условие для посадок по приборам на этом аэродроме. Соглашение было подписано в сентябре прошлого года во время официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Словакию.

"Возможности использования аэродрома для авиакомпаний в Ужгороде расширен… Мы видим, что есть спрос на международные, так и внутренние авиарейсы. Например, полеты по восстановленным летом этого года по маршруту Киев — Ужгород — Киев почти всегда происходят с полной посадкой пассажиров. Опираясь на ряд позитивных тенденций, сейчас активно работаем над дальнейшим развитием региональных аэропортов страны", — заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Таким образом, благодаря межправительственному соглашению со Словацкой Республикой "Ужгород" с 9 сентября получил возможность полноценно принимать рейсы.

В Мининфраструктуры добавили, что предварительно была проведена ​​имплементация протоколов технического взаимодействия со словацкой стороной, выполнены разработка и внедрение новых схем вылета/прилета на аэродром "Ужгород".

Это позволило аэропорту стать более доступным для выполнения полетов, в частности при осложненных метеоусловиях и в ночное время.

Напомним, c 9 сентября 2021 года вступили в силу изменения, необходимые для полноценной работы аэропорта "Ужгород".

В феврале президент Владимир Зеленский заявил, что работа аэропорта "Ужгород" будет восстановлена временно, до постройки нового закарпатского аэропорта, отметив, что есть договоренность со Словакией об использовании ее воздушного пространства для аэропорта "Ужгород".

В конце апреля стало известно, что новый аэропорт для региона будет обустроен в Мукачево на базе имущественного комплекса бывшего военного аэродрома.