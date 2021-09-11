Транспорт 30 минут назад

Аэропорт "Ужгород" принял первый рейс через воздушное пространство Словакии

Благодаря межправительственному соглашению Украины и Словакии аэропорт "Ужгород" начал полноценную работу

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Международный аэропорт "Ужгород" 9 сентября принял первый авиарейс в рамках Межправительственного Соглашения Украины и Словакии.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, теперь управление полетами, а также использование воздушного пространства на тактическом уровне будет происходить на определенной части воздушного пространства Словакии.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

При этом, будут применяться процедуры неточного захода на посадку по приборам на аэродроме "Ужгород".

По информации Мининфраструктуры, международный аэропорт "Ужгород" расположен в горной местности таким образом, что порог взлетно-посадочной полосы 10 расположен в нескольких сотнях метров от украинско-словацкой границы.

Читайте также:
Аэропорт "Ужгород" принял первый регулярный рейс за последние 2 года

В ведомстве подчеркнули, что использование воздушного пространства соседней страны — необходимое условие для посадок по приборам на этом аэродроме. Соглашение было подписано в сентябре прошлого года во время официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Словакию.

"Возможности использования аэродрома для авиакомпаний в Ужгороде расширен… Мы видим, что есть спрос на международные, так и внутренние авиарейсы. Например, полеты по восстановленным летом этого года по маршруту Киев — Ужгород — Киев почти всегда происходят с полной посадкой пассажиров. Опираясь на ряд позитивных тенденций, сейчас активно работаем над дальнейшим развитием региональных аэропортов страны", — заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Таким образом, благодаря межправительственному соглашению со Словацкой Республикой "Ужгород" с 9 сентября получил возможность полноценно принимать рейсы.

Читайте также:
Аэропорт "Ужгород" восстанавливает полноценную работу

В Мининфраструктуры добавили, что предварительно была проведена ​​имплементация протоколов технического взаимодействия со словацкой стороной, выполнены разработка и внедрение новых схем вылета/прилета на аэродром "Ужгород".

Это позволило аэропорту стать более доступным для выполнения полетов, в частности при осложненных метеоусловиях и в ночное время.

Напомним, c 9 сентября 2021 года вступили в силу изменения, необходимые для полноценной работы аэропорта "Ужгород".

В феврале президент Владимир Зеленский заявил, что работа аэропорта "Ужгород" будет восстановлена временно, до постройки нового закарпатского аэропорта, отметив, что есть договоренность со Словакией об использовании ее воздушного пространства для аэропорта "Ужгород".

В конце апреля стало известно, что новый аэропорт для региона будет обустроен в Мукачево на базе имущественного комплекса бывшего военного аэродрома.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

США не прекратят противодействовать "Северному потоку-2" — Госдеп
США не прекратят противодействовать "Северному потоку-2" — Госдеп
Всеукраинская рекламная коалиция призвала прекратить давление на "Октагон-Аутдор"
Всеукраинская рекламная коалиция призвала прекратить давление на "Октагон-Аутдор"
Верховная Рада запретила сексизм в рекламе
Верховная Рада запретила сексизм в рекламе
Загрузка...
Новое видео
Як в Обухові сортують сміття киян та відходи з McDonald's

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Apple заинтересовались украинскими цифровыми паспортами, — замглавы Минцифры

  3. Допуск китаянок к образованию повлечет рост их потребительских расходов до $5,3 трлн

  4. На побережье Мексики обрушился мощный ураган (ФОТО, ВИДЕО)

  5. В Киеве на Броварском проспекте с 11 сентября ограничат движение транспорта (КАРТА)

Ивент
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
Конференция будет проходить с 9 сентября до 31 декабря в полностью виртуальном формате и соберет более 8000 участников рынка халяльной продукции из более чем 40 стран мира. Рассказываем, что на ней будет и как принять участие.
Загрузка...