Транспорт 30 минут назад

Для поднятия танкера Delfi АМПУ предлагает разрезать его на две части

В течение 20 дней после того, как комиссия ГСЧС примет решение о передаче АМПУ танкера, будут идти переговоры и состоится заключение договора о поднятии судна

Танкер Delfi. Фото: АМПУ Танкер Delfi. Фото: АМПУ
Танкер Delfi. Фото: АМПУ

Танкер Delfi с места аварии можно поднять при помощи компании, которая разрежет его на две части.

Об этом в ходе брифинга заявил исполняющий обязанности директора Администрации морских портов Украины (АМПУ) Александр Голодницкий.

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По его словам, АМПУ рассматривает и такой вариант подъема судна.

"Приведу пример, сейчас в зале находится представитель одной турецкой компании, которая, в принципе, имеет соответствующее оборудование: пришла, на две части разрезала: носовую подняла, положила и отвезла, вернулась, забрала машинное отделение и отвезла. Понятный способ, но это резка. Чек от миллиона долларов. Дальше какие-то еще дополнительные затраты", — рассказал Голодницкий.

Он отметил, что в тендере АМПУ установила требования застраховать риски перед третьими лицами, которые могут оказаться в ситуации экологической опасности.

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"Пример с турецкими судовладельцами, которые могут это сделать идеально, но дорого, что вызовет вопрос, и это порезка — я привел", — сообщил Александр Голодницкий.

Глава АМПУ добавил, что в течение 20 дней после того, как комиссия ГСЧС примет решение о передаче АМПУ танкера, будут идти переговоры и состоится заключение договора. После этого будет 10 дней на обжалование.

"В отношении выполнения работ — судоподъем, на чем мы все-таки пытаемся сделать акцент, или порезка — это принципиальное имеет значение — я не хотел бы на себя брать ответственность за этот второй срок. Снова же скажу, что порядка трех недель иностранный судовладелец, о котором я говорил, он давал на то, что с момента заключения договора… Три недели на мобилизацию техники сюда, приход, таможенное оформление, время на ввоз, и так далее, операцию — на две части порезали там и положили. Судоподъем полагает, что это будет все-таки чуть дольше. Где-то к середине — концу августа месяца мы подписываем договор", — резюмировал Голодницкий.

Как сообщалось ранее, 20 июля истек предельный срок, отведенный капитаном морского порта Одесса судовладельцу для подъема и удаления аварийного танкера.

В связи с этим Администрация морских портов Украины потребовала от судовладельца передать ей право эвакуировать аварийный танкер Delfi с побережья Одессы.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября перевернулся.

 

 

 

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