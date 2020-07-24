Транспорт 1 час назад

Администрация морских портов объявила тендер на подъем танкера Delfi

Тендерные предложения принимаются до 28 августа, а аукцион состоится аж 5 октября. Убрать танкер победитель должен до конца года

Танкер Delfi. Фото: АМПУ Танкер Delfi. Фото: АМПУ
Танкер Delfi. Фото: АМПУ

Администрация морских портов Украины (АМПУ) не стала дожидаться второй попытки поднять танкер Delfi, которую сегодня собирается предпринять судовладелец, и объявила тендер по выбору подрядчика, который займется этой работой.

Как сообщает "Думская", операцию оценили почти в 25 млн грн. Впоследствии эти деньги планируют взыскать с владельца танкера. 

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После подъема, Delfi отбуксируют в Черноморск.

Тендерные предложения принимаются до 28 августа, а аукцион состоится аж 5 октября. Убрать танкер победитель должен до конца года.

Как сообщалось, 18 июля утром судовладелец начал второй этап операции по подъему аварийного танкера Delfi.

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20 июля истек предельный срок, отведенный капитаном морского порта Одесса судовладельцу для подъема и удаления аварийного танкера.

В связи с этим Администрация морских портов Украины потребовала от судовладельца передать ей право эвакуировать аварийный танкер Delfi с побережья Одессы.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября перевернулся.

 

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