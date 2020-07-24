Администрация морских портов объявила тендер на подъем танкера Delfi

Администрация морских портов Украины (АМПУ) не стала дожидаться второй попытки поднять танкер Delfi, которую сегодня собирается предпринять судовладелец, и объявила тендер по выбору подрядчика, который займется этой работой.

Как сообщает "Думская", операцию оценили почти в 25 млн грн. Впоследствии эти деньги планируют взыскать с владельца танкера.

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После подъема, Delfi отбуксируют в Черноморск.

Тендерные предложения принимаются до 28 августа, а аукцион состоится аж 5 октября. Убрать танкер победитель должен до конца года.

Как сообщалось, 18 июля утром судовладелец начал второй этап операции по подъему аварийного танкера Delfi.

20 июля истек предельный срок, отведенный капитаном морского порта Одесса судовладельцу для подъема и удаления аварийного танкера.

В связи с этим Администрация морских портов Украины потребовала от судовладельца передать ей право эвакуировать аварийный танкер Delfi с побережья Одессы.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября перевернулся.