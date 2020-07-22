Владелец танкера Delfi откажется от прав на него, если не поднимет судно до конца недели

Судовладелец затонувшего у берегов Одессы танкера Delfi готов отказаться от прав на него, если судно не будет поднято со второй попытки.

Об этом на заседании Кабинета министров заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба правительства.

"До конца этой недели у них есть вторая попытка. После этого с судовладельцем обсудили, что он будет отказываться от прав на судно... И это уже будет ответственность Администрации морских портов", — сказал он.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру инфраструктуры взять этот вопрос на свой личный контроль.

Как сообщалось, 18 июля утром судовладелец начал второй этап операции по подъему аварийного танкера Delfi.

Однако, из-за просчетов подрядчика, попытка оказалась неудачной — не хватило тягового усилия, оборвался кормовой трос, лопнул один понтон. Судовладелец приостановил операцию.

20 июля истек предельный срок, отведенный капитаном морского порта Одесса судовладельцу для подъема и удаления аварийного танкера.

В связи с этим Администрация морских портов Украины потребовала от судовладельца передать ей право эвакуировать аварийный танкер Delfi с побережья Одессы.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября перевернулся.