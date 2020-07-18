В Одессе с пляжа начали поднимать затонувший танкер Delfi (ВИДЕО)

В Одессе началась операция по подъему затонувшего в ноябре танкера Delfi с побережья.

Работы по накачке понтонов ведутся с 6:00 субботы, 18 июля, сообщает местное издание "Думская".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Между пляжем и Delfi постоянно курсируют катера, доставляя водолазов к месту работ. На расстояние около 100 метров подошли буксиры, на них заводят тросы, чтобы дернуть танкер для постановки на киль", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный сообщил, что в районе пляжа "Дельфин" в Одессе из-за разлива топлива с затонувшего танкера Delfi в воде зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября перевернулся.

Читайте также: Одесская мэрия готовится отгонять пляжников от затонувшего танкера Delfi

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта.

1 апреля 2020 года дело взяла на контроль генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Также сообщалось, что танкер Delfi, потерпевший крушение возле пляжа в Одессе, уберут с моря до 20 июля 2020 года.