Общество 50 минут назад

Одесская мэрия готовится отгонять пляжников от затонувшего танкера Delfi

До 31 марта у собственника есть возможность начать работы по удалению танкера с пляжа

Одесская мэрия готовится отгонять пляжников от затонувшего танкера Delfi Одесская мэрия готовится отгонять пляжников от затонувшего танкера Delfi
Фото: Фокус

Танкер Delfi, попавший на мель у пляжа Одессы 21 ноября, пролежит там до конца лета.

Об этом заявил заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр, сообщает "Думская".

По его словам, до 31 марта у собственника есть возможность начать работы по удалению танкера из зоны пляжа, но он "затягивает процесс и, скорее всего, не будет этого делать". После этого одесский порт объявит тендерные процедуры.

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"И только после этого что-то начнется — для ликвидации судна потребуется 120 дней. Так что мы проведем лето с Delfi. Думаю, оно закончится, а он будет здесь", — сказал Котляр на аппаратном совещании в мэрии.

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Ранее директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов рассказал, что в настоящее время ведутся два вида работ: проводятся водолазные исследования самого судна и определяется зона безопасности, куда нельзя допускать отдыхающих.

К началу курортного сезона на Дельфине будет создан специальный стационарный пост, на содержание которого потребуется 64 тысячи гривен в месяц (8 тысяч — зарплата одного сотрудника). Кроме того, необходимо наличие плавсредства, на котором можно будет патрулировать акваторию пляжа и следить за тем, чтобы к Delfi никто не подплывал, передает "Таймер".

Напомним,  22 ноября танкер "Делфи" сел на мель и завалился на бок в районе одесского пляжа "Дельфин". На месте аварии в 157 раз был превышен уровень загрязнения нефтью. Сейчас все показатели в пределах нормы, однако, в случае повышения температуры, это может повториться.

Вскоре удалось связаться с владельцем танкера "Делфи". Он обещает забрать судно за свой счет, но не говорит, когда.

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