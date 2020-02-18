Одесская мэрия готовится отгонять пляжников от затонувшего танкера Delfi

Танкер Delfi, попавший на мель у пляжа Одессы 21 ноября, пролежит там до конца лета.

Об этом заявил заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр, сообщает "Думская".

По его словам, до 31 марта у собственника есть возможность начать работы по удалению танкера из зоны пляжа, но он "затягивает процесс и, скорее всего, не будет этого делать". После этого одесский порт объявит тендерные процедуры.

"И только после этого что-то начнется — для ликвидации судна потребуется 120 дней. Так что мы проведем лето с Delfi. Думаю, оно закончится, а он будет здесь", — сказал Котляр на аппаратном совещании в мэрии.

Ранее директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов рассказал, что в настоящее время ведутся два вида работ: проводятся водолазные исследования самого судна и определяется зона безопасности, куда нельзя допускать отдыхающих.

К началу курортного сезона на Дельфине будет создан специальный стационарный пост, на содержание которого потребуется 64 тысячи гривен в месяц (8 тысяч — зарплата одного сотрудника). Кроме того, необходимо наличие плавсредства, на котором можно будет патрулировать акваторию пляжа и следить за тем, чтобы к Delfi никто не подплывал, передает "Таймер".

Напомним, 22 ноября танкер "Делфи" сел на мель и завалился на бок в районе одесского пляжа "Дельфин". На месте аварии в 157 раз был превышен уровень загрязнения нефтью. Сейчас все показатели в пределах нормы, однако, в случае повышения температуры, это может повториться. Вскоре удалось связаться с владельцем танкера "Делфи". Он обещает забрать судно за свой счет, но не говорит, когда.