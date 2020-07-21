Администрация морских портов намерена сама поднимать затонувший танкер Delfi

Администрация морских портов Украины требует от судовладельца передать ей право эвакуировать аварийный танкер Delfi с побережья Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

По оценке ГП "АМПУ", сейчас в подрядной организации, привлеченной судовладельцем к поднятию судна, отсутствуют достаточные силы и средства для успешного завершения данной операции, и дело не в неудачности первой попытки.

"В этот же день ГП "Администрация морских портов Украины", осуществляя свои функции в соответствии с законом, направило судовладельцу требование передать в АМПУ право на осуществление подъема и удаления судна, за счет судовладельца. Со стороны АМПУ в течение предыдущего периода осуществлены исчерпывающие меры для скорейшего решения проблемы", — говорится в сообщении.

В то же время в госпредприятии обратились к капитану порта Одесса Государственной службы морского и речного транспорта Украины о предоставлении им отказа в очередном продлении срока подъема танкера, в случае поступления от судовладельца соответствующего обращения.

Указано, что до этого времени в ГП "АМПУ" отсутствовали какие-либо законные основания для самостоятельного, от своего имени, подъема и удаления судна Delfi. Такое право (а не обязанность), согласно статьи 123 Кодекса торгового мореплавания, Администрация морских портов Украины получит только при условии наступления ряда независимых непосредственно от АМПУ условий и обстоятельств.

Первое необходимое условие — неподнятие судна его владельцем в срок, установленный капитаном морского порта, согласно статье 123 КТМ Украины.

Ранее АМПУ уже дважды (31 марта и 17 июня 2020 года) обращалась к судовладельцу передать права на подъем и удаление аварийного судна; судовладелец ответил отказом.

Как сообщалось, 18 июля утром судовладелец начал второй этап операции по подъему аварийного танкера Delfi. В течение нескольких часов были установлены дополнительные секции бонового заграждения, которые раскреплены вокруг судна и должны обеспечить надежную защиту. Первый круг боновой защиты оставлен на штатном месте, от носа до кормы со стороны палубы.

При этом, как отмечается, буксиры двух частных компаний, с целью скорейшего решения проблемы с танкером, приняли участие в операции по его подъему, пытались выкренить корпус полузатопленного судна и поставить его на ровный киль. Однако, из-за просчетов подрядчика, попытка оказалась неудачной — не хватило тягового усилия, оборвался кормовой трос, лопнул один понтон. Судовладелец приостановил операцию.

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19 июля судовладелец и подрядчик устанавливали причины неудачной попытки, осуществляли корректировки расчетов, водолазы откачивали воду из кормового отсека и носового трюма и тому подобное. Безуспешность первых попыток — присущее для судноподйомов любой сложности явление, но в этом случае срок у судовладельца для подготовки был более чем достаточным, уверены в АМПУ.

20 июля истек предельный срок, отведенный капитаном морского порта Одесса судовладельцу для подъема и удаления аварийного танкера.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября перевернулся.

Также сообщалось, что танкер Delfi, потерпевший крушение возле пляжа в Одессе, уберут с моря до 20 июля 2020 года.