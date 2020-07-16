Федерация работодателей призвала НКРЭКУ не повышать ночные тарифы на электричество

Федерация работодателей Украины (ФРУ) призвала Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг не принимать проект постановления Комиссии "О внесении изменений в постановление НКРЕКП от 8 апреля 2020 № 766". В противном случае это приведет к росту средневзвешенных цен на электрическую энергию.

Об этом Федерация сообщила в facebook.

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В Федерации отметили, что на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которое состоится в 20-х числах июля, запланировано принятие проекта постановления Комиссии "О внесении изменений в постановление НКРЕКП от 8 апреля 2020 № 766".

"Указанным проектом постановления предлагается пересмотреть установления границ ценовых ограничений в часы минимальной нагрузки на РДН и ВГС в сторону увеличения, а именно установление на уровне ценового ограничения, которое действует в часы максимальной нагрузки", — сообщают в ФРУ.

Вместе с тем, в ФРУ отмечают — в обосновании проекта постановления указано, что с инициативой отмены ночного price-cap выступили производители электроэнергии, в частности — теплоэлектростанции (ТЭС).

"В своих письмах в Комиссию они указывают, что из-за ценовых ограничений в часы минимальной нагрузки, отсутствует возможность покрытия себестоимости производства электроэнергии. Такие решения приведут к увеличению цены электроэнергии в ночные часы и к росту средневзвешенных цен на электроэнергию для промышленности", — говорится в сообщении Федерации.

Указанный рост средневзвешенных цен на электроэнергию для промышленности произойдет на фоне роста тарифов на передачу, покрытие которых промышленностью уже потребует 12,9 млрд грн.

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины в мае 2020 года индекс промышленной продукции составляет 88,3% по сравнению с маем 2019 года. В январе-мае 2020 года, по сравнению с январем-маем 2019 года, индекс промышленной продукции составил 91,3%, в частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров — 93,4%, перерабатывающей — 90,0%. Уровень безработицы в I квартале 2020 среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 8,5%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет — 8,6%.

По результатам открытого опроса, проведенного Федерацией работодателей Украины, среди владельцев и руководителей предприятий в июне 2020 года (до повышения указанных выше тарифов), почти 90% респондентов отметили уменьшение объемов производства в I полугодии 2020 года более чем на 10% по сравнению со II полугодием 2019 года. Кроме того, 86% респондентов прогнозируют сокращение штата работников до 10% во втором полугодии 2020 года по сравнению с первым.

"Сейчас экономика нашей страны переживает кризис, который начался в конце прошлого года и обострился из-за глобального кризиса, усиленного Коронавирусной пандемией. Во время глобального кризиса правительства развитых стран мира осознают необходимость создания максимально благоприятных условий для сохранения собственного промышленного потенциала. Некоторые из стран ЕС ввели мораторий на повышение стоимости электроэнергии", — говорят в ФРУ.

При этом, последние решения, принятые Комиссией (в части роста тарифов на передачу) и предлагаемые проектом постановления "О внесении изменений в постановление НКРЕКП от 8 апреля 2020 № 766", в ближайшее время приведут к ухудшению состояния промышленности, что станет причиной для уменьшения потребления электрической энергии и рабочих мест в Украине.

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"Федерация работодателей Украины, которая представляет интересы около 8500 предприятий, в совокупности генерируют 70% ВВП Украины и дают работу более 5 млн. Человек призывает Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не принимать проект постановления Комиссии "О внесении изменений в постановление НКРЕКП от 8 апреля 2020 № 766", а, соответственно, не допустить рост средневзвешенных цен на электрическую энергию", — заявляют в Федерации работодателей Украины.

Ранее Delo.ua рассказывало, что НКРЭКУ собирается повысить ночные цены на электроэнергию для промышленности.