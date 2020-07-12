С 1 августа в Украине вырастут цены на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 августа 2020 года увеличит тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54,6%.

Соответствующее решение приняли, чтобы компания могла получить деньги на погашение задолженности перед производителями "зеленой энергетики", сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

При этом указано, что сначала тариф хотели повысить в 2,1 раза — до 327,97 грн/Ватт-час, а начальным предложением было довести его до 604,51 грн/Ватт-час.

Как отмечается, возможность снизить тариф появилась благодаря планам НЭК взять кредитные деньги международных финансовых организаций, что позволит предотвратить моментальную нагрузку на потребителей и параллельно рассчитаться с долгами в соответствии с подписанным между правительством Украины и "зелеными" меморандумом.

Ранее исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что вместо ряда системных, эффективных мер для решения кризиса в энергетике НКРЭКУ предлагает просто поднять тариф НЭК "Укрэнерго" в несколько раз, что является неэффективным решением.

Напомним, 10 июня Кабмин подписал меморандум с производителями возобновляемой энергетики, которые согласились снизить тарифы.

Как сообщалось, НКРЭКУ на заседании 24 июня планировала поднять тариф на передачу для "НЭК "Укрэнерго" в 3,8 раза.

В мае 2020 года глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в ходе круглого стола предложил поднять тариф "Укрэнерго" на транспортировку электроэнергии более чем в 3 раза и решить проблему генерации.