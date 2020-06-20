НКРЭКУ хочет поднять тариф на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" в 4 раза

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 24 июня планирует поднять тариф на передачу для "НЭК "Укрэнерго" в 3,8 раза.

Как сообщает ExPro, таким образом, с 1 августа 2020 года действующий тариф 155,4 грн может увеличиться до 596,48 грн за МВт-ч.

Основной причиной роста тарифа является покрытие расходов на увеличение доли ВИЭ (возобновляемые источники энергии — Delo.ua) в энергосистеме (покупка электроэнергии из ВИЭ по "зеленому" тарифу).

Соответствующий проект постановления НКРЕКП опубликован на сайте регулятора.

17 июня Укрэнерго предоставило комиссии расчет тарифа на передачу, с учетом только принятого "Меморандума о взаимопонимании ..." между Кабмином и инвесторами в ВИЭ.

Системный оператор посчитал, что тариф должен составлять 604,51 грн/МВт-ч, при условии, что средняя цена на РДН будет составлять 1 300 грн/МВт-ч, средний "зеленый" тариф — 3 700 грн/МВт-ч, прогнозированный объем генерации из ВИЭ на 2020 год — 12,1 млрд кВт-ч, а убыток "Гарантированного покупателя", по прогнозам, должен составлять 20 543 млрд грн.

Регулятор на основе предоставленной информации предлагает установить тариф на передачу с 1 августа 2020 года в размере 596,48 грн/МВт-час.

В структуре тарифа предполагается увеличение выплат производителям из альтернативных источников, кроме домохозяйств в 2020 году, с 8,639 млрд грн — до 68,161 млрд грн.

При этом расходы "Укрэнерго" на стимулирование развития объектов из ВИЭ составляют 70,481 млрд грн от общих годовых расходов объемом в 83 млрд грн, а это примерно 85% от всех поступлений из тарифа на передачу.

Кроме этого, НКРЭКУ планирует с 1 августа 2020 увеличить тариф на диспетчеризацию "Укрэнерго" в 4 раза с 10,23 — до 41,64 грн/МВт-час. Наибольшую часть расходов в структуре тарифа занимают расходы на закупку вспомогательных услуг — 10,031 млрд грн в 2020 году.

Напомним, в мае глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в ходе круглого стола предложил поднять тариф "Укрэнерго" на транспортировку электроэнергии более чем в 3 раза и решить проблему генерации.