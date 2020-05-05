Энергетика 1 час назад

НКРЭКУ действует в интересах только производителей э/энергии — нардеп

По словам Ольги Бельковой, падение промпроизводства уже достигло 7-8%

НКРЭКУ действует в интересах только производителей э/энергии — нардеп НКРЭКУ действует в интересах только производителей э/энергии — нардеп
Фото: Pixabay.com

Последние решения Национальной комиссии по вопросам регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг продиктованы необходимостью снизить убытки генерации, в то время как независимый регулятор должен следить за соблюдением интересов не только производителей, но и потребителей электроэнергии. Такое мнение высказала народный депутат Ольга Белькова в ходе круглого стола "Преодоление кризисных явлений в энергетике".

"Несколько недель назад в США произошла ситуация, когда цены на нефть были минусовые. Начал ли американский регулятор спасать производителей нефти? Разве регулятор вынужден реагировать только на низкие цены?", — отметила она.

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По словам Бельковой, сейчас в Украине падение промпроизводства уже достигло 7-8%, и дальше будет только хуже.

"Мы сегодня спасем только одну сторону, "закрывая" при этом государственный "Энергоатом". Зато мы спасаем зеленых или тепловую генерацию", — подчеркнула нардеп, призвав НКРЭКУ защищать и интересы потребителей.

Нардеп также отметила, что промышленные предприятия во многих отраслях экономики сейчас не могут продавать свою продукцию, и в этих сферах нет регулятора, который найдет источник покрытия их убытков.

Отметим, что глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в ходе круглого стола предложил поднять тариф "Укрэнерго" на транспортировку электроэнергии более чем в 3 раза и решить проблему генерации.

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