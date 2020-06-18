Каким будет украинский энергетический переход?

Энергия движет человечество вперед, питает прогресс и создает новое качество жизни. Одновременно — это причина войн за ресурсы, фактор глобальных изменений климата и потенциальная угроза катастроф. Вся наша история — это поиск новых источников энергии, их трансформация и комбинирование. От древесины, угля или торфа до нефти, газа и ядерной энергии.

Переход от одних базовых источников энергии к другим — это всегда стрессовая ситуация для цивилизации. Хотим мы того или нет, но сегодня нам приходится жить в момент такого перехода от ископаемых энергетических ресурсов к возобновляемой энергетике.

По состоянию на 2018 год почти 85% потребления энергии в мире приходилось на нефть, уголь и природный газ. Нефть доминирует в Африке, Европе и Америке, природный газ — на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке, уголь — в азиатско-тихоокеанском регионе, в Южной и Центральной Америке развита гидроэнергетика, ядерная энергия активно используется в США, Канаде и в европейских странах.

Однако ведущие страны мира приняли последовательный курс на достижение низкоуглеродистой энергетики. И, поэтому, возобновляемые источники энергии с каждым годом занимают все большую долю в энергетическом секторе. Флагманом здесь является электроэнергетика: в 2018 году на долю возобновляемых источников пришлось 64% введенных электрогенерирующих мощностей. Сейчас треть объема всей мировой электроэнергии дают именно солнце, воздух, вода и биогаз.

В Европе локомотивом энергетического перехода является Германия. В 2010 году там стартовала программа Energiewende — планомерный переход на низкоуглеродистое энергоснабжение. В первом квартале 2020 года возобновляемые источники энергии (ВИЭ) обеспечили 51% генерирования электричества. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство "зеленой" электроэнергии выросло почти на 15%. Особенно бурно развивается немецкая ветряная энергетика (за год + 21,4%). Зато обвально сокращается доля угля — на треть в течение года. Германия также задекларировала постепенный отказ от ядерной энергетики и последовательно реализует это намерение. Только в первом квартале 2020 года ее доля в электроэнергетике государства снизилась почти на 17%.

Во Франции энергетический переход происходит не так бурно. Еще в 70-х годах ХХ века на пике мирового энергокризиса правительство страны приняло так называемый план Мессмера, предусматривающий масштабную перестройку атомной энергетики. Сейчас парк французских АЭС составляет 58 реакторов и их доля в общем производстве электроэнергии больше, чем 70%. Если Германия до 2022 года хочет закрыть все атомные станции, то Франция планирует только в 2025 году уменьшить до 50% долю атомной энергии в энергосистеме. Такое положение вещей позволяет французам одновременно сохранять энергетическую независимость и достигать цели по снижению выбросов СО2 в воздух.

Украина в энергетической стратегии до 2035 года также задекларировала устойчивое расширение использования всех видов возобновляемых источников энергии. В частности, планируется расширить долю солнечной и ветровой энергии до 10,4%, а долю атомной сократить до 32% от общего первичного энергоснабжения. По состоянию на начало июня 2020 года в структуре производства электроэнергии доминируют АЭС (50,3%), теплоэлектростанции и ТЭЦ (34,6%). Последние работают на угле, мазуте и природном газе. Именно они дают значительные выбросы вредных веществ в воздух и являются наиболее опасными с экологической точки зрения.

Доля украинских ветровых и солнечных станций в генерации электроэнергии сегодня составляет почти 8%. Учитывая, что в 2016 году этот показатель колебался на уровне 1%, то есть значительный прогресс. Причина бурного развития ВИЭ в Украине — один из самых высоких в мире зеленых тарифов позволяет инвесторам выгодно продавать "зеленую" электроэнергию в общую сеть. Например, для солнечных станций в 2018-2019 годах тариф составлял 0,15 евро за 1 кВт/ч. Причем, своей привязкой к евро был защищен от угрозы девальвации. Сейчас украинский рынок зеленой энергетики восьмой в мире по уровню инвестиционной привлекательности.

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Но в этом есть и своя оборотная сторона. Понимая экологичность и безопасность возобновляемых источников энергии, надо обязательно учитывать специфику национальной экономики. ВИЭ требуют больше затрат на передачу энергии, чем другие виды генерирующих ресурсов. Чтобы электроэнергия пришла на дальнее расстояние, нужно затратить больше средств на обслуживание линий электропередач. Кроме того, ветер и солнце слишком изменчивы, чтобы надеяться на стабильность в течение всего года.

Технологии аккумулирования возобновляемой энергии пока слишком несовершенны, и все это удорожает ее стоимость. Соответственно, рост доли ВИЭ в общей энергетической системе приводит к росту тарифов и сумм в платежках каждого украинца. Ресурсы государства в условиях глобального кризиса слишком ограничены, чтобы чем-то это компенсировать. Уже сегодня она сама задолжала инвесторам по "зеленому" тарифу 9 млрд грн. Этот долг будет только нарастать и тяжелым камнем тянуть экономику на дно.

Здесь мы почти один в один повторили испанский сценарий, который реализовался в этой стране с 2010 года. Она создала инвесторам в возобновляемую энергетику максимально комфортные условия, предоставила субсидии и обеспечила до 25% чистой годовой прибыли. В то время, как дороговизна технологий привело к тому, что испанцы в 2012 году платили за электроэнергию на 30% больше, чем в среднем по Евросоюзу.

Выполнить обязательства по низкоуглеродистой энергетике и одновременно НЕ опустошить кошельки своих граждан можно только за счет балансировки ВИЭ ядерной энергетикой. В частности, эксперты МАГАТЭ видят будущее в сочетании ядерной и возобновляемой энергетики в качестве основы для новых гибких гибридных энергетических систем.

Украина в чем-то подобна Франции, которая, несмотря на курс на энергетический переход, не отказывается от своего ядерного сектора. На стороне атомной энергетики огромная ее энергоемкость, повторное использование расщепляющего материала, а главное — отсутствие вредных выбросов в атмосферу, провоцирующих изменения климата.

В минус играет зависимость ядерной отрасли Украины от внешних монопольных источников топлива и технологий, недостаточное использование собственного ресурсного потенциала, высокий уровень изношенности АЭС (большинство энергоблоков отработали установленный 30-летний ресурс), низкая инвестиционная привлекательность отрасли. К сожалению, годами государство использует атомную энергетику в качестве "дойной коровы", субсидируя таким образом другие секторы энергетики.

Однако, все факторы риска можно минимизировать, модернизировав отрасль. В частности, за счет применения технологии малых модульных реакторов. Она дает возможность использовать ночную энергию для производства тепла и водорода, которые в дневной период могут идти на генерирование электроэнергии.

В любом случае, Украине следует ориентироваться на мягкий сценарий энергетического перехода. Ведь форсированный немецкий вариант с высокой долей вероятности поднимет коммунальные тарифы на небывалую высоту, спровоцирует кризис неплатежей и вызовет социальные беспорядки. Не выпуская из поля зрения стратегической цели — достижения низкоуглеродистой энергетики — государство должно заботиться об общественных интересах, где благосостояние людей и социальная стабильность является приоритетом.