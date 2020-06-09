Как сделать энергосистему Украины маневренной

В прессе все чаще появляются статьи о том, что "зеленая" энергетика начала негативно влиять на энергосистему Украины. Давайте попробуем разобраться, почему это происходит в Украине, а в европейской энергосистеме такой проблемы нет.

Для начала обратим внимание на западную энергосистему, и мы действительно увидим очень много ветряных и солнечных электростанций. Чего только стоят ветрогенераторы в Нидерландах, которые расположены по всей стране, особенно массово на побережье, зрелище впечатляющее…

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Согласно Киотскому протоколу, в Европе массово выводятся из работы угольные электростанции. При этом за последние годы я не слышал ни одного сообщения о строительстве в Европе какой-то очередной новой ГЭС. А совсем недавно в Германии и вовсе остановили АЭС, так как выработанная ею электроэнергия не востребована и замещена зеленой энергетикой. Это просто немыслимо, ведь ночью солнца нет! Да и ветрогенераторы не особо надежный производитель электроэнергии. Как же им удается удерживать свою энергосистему?

Для этого Европа не придумывала велосипед — решение подсказал сам рынок э/э и, самое главное, простой доступ к участию в нем. Чего в Украине, к сожалению, нет.

Представим, что мы хотим построить в Европе небольшое предприятие, например, с электрической мощностью в 5 МВт. На что мы в первую очередь обратим внимание — это на стоимость подключения к сетям и, разумеется, подключимся одной линией, без резерва, так как это дешевле всего.

Далее мы посмотрим на стоимость э/э на рынке, и после экономических расчетов сделаем вывод, что довольно выгодно построить небольшую генерацию на те же 5 МВт. Когда э/э на рынке будет дешёвая, например, в солнечный и ветреный день, мы будем потреблять ее из сети. А когда дорогая — включать свою генерацию для собственных нужд, а то и продавать свою э/э в рынок, особенно, ночью. В европейских сетях очень много зеленой энергетики, выработка которой сильно снижается в ночное время. В результате, цена на э/э ночью выше, чем днем, что непривычно звучит для украинского потребителя. Некоторые предприятия в Европе иногда зарабатывают на продаже э/э больше, чем на своей продукции.

Что же это за электростанции, которые у себя ставят европейские потребители? Это газопоршневые электростанции, которые являются системой генерации, созданной на основе поршневого двигателя внутреннего сгорания, работающего на природном или другом горючем газе. Еще такие электростанции называют когенераторами, так как от них получают два вида энергии — тепло и электричество. А если в газопоршневых электростанциях используется ещё и технология, позволяющая получать холод (что очень актуально для вентиляции, холодоснабжения складов, промышленного охлаждения), то такую станцию уже называют тригенерацией.

Дополнительно еще можно поставить систему очистки дымовых газов, после которой получают, как правило, жидкий углекислый газ, который впоследствии используют, например, для газификации напитков. Это уже будет квадрогенерация. В целом такая станция превращается в практически безотходное и чистое производство э/э, тепла, холода и жидкого углекислого газа, просто "мечта киотского протокола".

Более того, от запуска до набора полной мощности такой станции необходимо всего до 5 минут (зависит от мощности и производителя), что делает их просто незаменимыми для балансировки европейской энергосистемы.

Такие электростанции в Европе стали обыденными и массовыми, как для отдельных предприятий, так и на государственном уровне. Например, в быстро разрастающемся Лондоне, особенно в новых районах, устанавливается своя местная маневренная когенерация, что позволяет сэкономить на строительстве мощных сетей и значительно снизить необходимость переброса огромных мощностей из одного конца страны в другой, и дает потребителям как э/э, так и тепло и, при необходимости, холод. В результате громадные электростанции с блоками по 1000 МВт становятся невостребованными и понемногу уходят в прошлое, проигрывая небольшим и маневренным станциям и зеленой энергетике.

Масштабы установки таких когенераторов в Европе просто огромны, заводы по их производству продают их как горячие пирожки. Для получения своего когенератора заказчику необходимо ждать минимум полгода.

Летом 2019 года я попал на один из таких заводов в Германии. Завод производит до 8 когенераторов различной мощности в день (или почти до 3 тысяч в год!). Основные заказчики — из европейских стран, стран Ближнего востока, также есть заказы в США и африканских странах. Кстати, этот завод очень гордится своим сотрудничеством с дата-центрами. Одним из самых больших своих проектов они считают энергоснабжение дата-центра в США с использованием 136-ти когенераторов, общей мощностью 435 МВт! Эти масштабы действительно огромны.

На мой вопрос, сколько они продали когенераторов за 2018 год в Украину, я получил удивительный ответ — ни одного! Давайте попытаемся разобраться, почему так.

Все мы знаем о настольной игре монополия, суть которой заключается в том, чтобы захватить полное экономическое преимущество и вытеснить всех конкурентов. Украинская энергосистема очень похожа на такое игровое поле — Облэнерго и угольные электростанции пытаются выжить Укрэнерго, а еще лучше, со временем, и Энергоатом. Ну и, конечно, главная цель игры — ни в коем случаи не допустить новых игроков, с которыми нужно будет конкурировать.

В результате, в законодательство нового рынка электроэнергии Украины были протянуты некие национальные особенности — рынок назвали свободным, но в распределительные сети и в генерацию никого не пускают.

К примеру, для возможности строительства маневренных электростанций были придуманы специальные тендеры на право их строительства. Угадайте с трех раз, кто выиграет эти тендеры — крупные монополисты или независимая компания с неизвестными конечными бенефициарами, которых, разумеется, все знают в лицо.

Или еще пример — в кодексе "о распределении э/э" черным по белому написано, что потребитель э/э может свободно у себя установить только генерацию до 1 МВт, а если больше — нужно брать технические условия, платить за подключение и так далее. Но, я думаю, вы понимаете, что технические условия будут прописаны так, что реализовывать их будет очень невыгодно. Например, протянуть отдельную линию до подстанции 35 кВ или 110 кВ прибавит довольно крупную сумму к стоимости проекта.

А что такое генерация на 1 МВт для крупного предприятия с мощностью в 30 МВт и более? Это необычайно мало. Поэтому и интереса у предприятий нет для таких технологических решений, как когенератор… и благодаря ограничениям, установленным в энергетическом законодательстве ситуация с маневренными мощностями в ближайшее время, к сожалению, у нас не изменится.

В свою очередь, крупнейшие в Украине производители цветов, овощей, зелени, которые потребляют значительные объемы электроэнергии, уже обращаются в Антимонопольный комитет и НКРЭКУ для исправления ситуации, но в ответ получают стандартные "отписки".

Причиной обращений является то, что у потребителей отсутствует возможность развивать собственную генерацию, что приводит к снижению инвестиционной привлекательности Украины и не дает право выбора потребителю самостоятельно выбирать пути развития своих электросетей. Другими словами, новый рынок электроэнергии в Украине пытаются максимально монополизировать и пока это успешно получается, что может привести к очень печальным последствиям, вплоть до блекаута.