"Зеленая" энергетика платит в 9 раз больше налогов, чем угольная генерация

В 2019 году производители электроэнергии из возобновляемых источников заплатили в 9 раз больше налогов в пересчете на 1 кВт/час, чем угольная генерация. Об этом сообщает бизнесмен Игорь Тынный в авторском материале на "Экономической правде".

"Индустрия ВИЭ заплатила в 2019 году почти 20 млрд грн. налогов при суммарном валовом доходе в 28 млрд грн. Феноменально высокая цифра объясняется прозрачностью отрасли и авансированием НДС при строительстве новых объектов. В пересчете на 1 кВт/час энергии это выше в 9 раз в сравнении с традиционной генерацией из угля", — пишет Игорь Тынный.

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По мнению Тынного, ретроспективный пересмотр "зеленых" тарифов лишит госбюджет налоговых поступлений в размере 5-6 млрд грн.

"Перспектива потерять 5-6 млрд грн поступлений от налога на прибыль ради сокращения дефицита ГП "Гарантированный покупатель" на 7-8 млрд грн Правительство почему-то не пугает. И мне, как экономисту, в условиях жесточайшего бюджетного дефицита, это слышать удивительно. Ибо на ГП "ГарПок" бюджет Украины не тратит ни копейки. Принцип "своя рубаха ближе к телу" в Кабмине не действует", — считает Тынный.

Напомним, согласно Энергетической стратегии Украины до 2035 года удельный вес возобновляемой энергетики в структуре генерации должен составить 25%. По состоянию на 2019 год данный показатель составил 8,7%.