Пересмотр "зеленого" тарифа снизит инвестпривлекательность Украины

Реструктуризация "зеленых" тарифов и внесение других изменений в работу рынка электроэнергии согласно проекта, предложенного Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, может отбросить Украину с 8 строчки рейтинга привлекательности инвестиций в ВИЭ на 97 место.

Об этом говорится в эксклюзивном комплексном исследовании Kosatka.media совместно с УАВЕ, посвященном возможным последствиям пересмотра "зеленых" тарифов для всех участников рынка "зеленой" энергетики.

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Из-за возникновения финансовых проблем "Гарантированного покупателя", обязанного приобретать всю электроэнергию из возобновляемых источников, и сложностей с балансировкой энергосистемы, различные государственные органы предлагают проекты изменений поддержки ВИЭ и регулирования энергетического сектора.

Однако, как показал анализ предложений Минэкоэнерго и НКРЭКУ, реализация подобных проектов может полностью остановить приток инвестиций в Украину и привести к многомиллиардным искам в арбитражные суды для возмещения ущерба.

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Так, вариант, предложенный НКРЭКУ, предусматривает полный запрет на строительство новых объектов ВИЭ и сокращение "зеленых" тарифов при введении полной ответственности за небалансы.

"Существенное урезание выплат само по себе нанесло огромный ущерб инвестиционной привлекательности сектора ВИЭ. Но запрет строительства новых объектов полностью перечеркнул перспективы развития возобновляемой энергетики. Инвесторы не хотят и не могут вкладывать деньги в Украину. Страна оказалась позади рейтинга, где нашими соседями стали Чад, Сомали, Судан и другие страны третьего мира", — описывают аналитики возможный эффект от принятия предложений НКРЭКУ.

Сумма компенсаций по решениям арбитражей в таком случае может составить более 100 млрд грн, а ежегодные потери инвесторов будут насчитывать около 21,7 млрд грн.

Принятие предложений, выдвинутых Минэкоэнерго, нанесет меньший ущерб репутации Украины, однако также подорвет доверие инвесторов и станет основанием для подачи исков в международные арбитражи на сумму до 50 млрд грн.