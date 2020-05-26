Ослабление карантина не привело к росту потребления электроэнергии — Укрэнерго

Второй этап ослабления карантина в отдельных областях с 22 мая пока не вызвал ощутимый рост электропотребления. Об этом сообщает пресс-служба Национальной энергетической компании (НАК) "Укрэнерго".

По данным НАК, на прошлой неделе, 18 — 24 мая, среднесуточное потребление в рабочие дни увеличилось лишь на 0,2% до 348,4 млн кВт/ч по сравнению с предыдущей неделей. Это на 2,7% меньше уровня аналогичного периода прошлого года (358 млн кВт/ч).

А на выходных, 23 — 24 мая, среднее потребление осталось близким к уровню выходных на прошлой неделе — 328 млн кВт/ч, что на 3,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Неравномерность графика нагрузки (разницы между ночным минимумом потребления 11,5 — 12 ГВт и самым пиком потребления вечером 16 — 16,5 ГВт) в рабочие дни составляла 4,4 ГВт, а в выходные — 4 ГВт.

В то же время, суточное производство электроэнергии из солнечных и ветровых электростанций (СЭС и ВЭС) по-прежнему колебалось в довольно большом диапазоне: от 20 млн до 38,1 млн кВт/ч в день. Пик производства ВИЭ на прошлой неделе пришелся на 18 мая — 38,1 млн кВт/ч (СЭС — 28,7 млн кВт/ч, ВЭС — 9,4 млн кВт/ч).

Суммарное производство электроэнергии из ВИЭ составило 206,6 млн кВт/ч, что меньше на 8%, чем на прошлой неделе.

В течение последней недели суточные объемы нераспроданной конечному потребителю электроэнергии в среднем составляли около 40 млн кВт/ч. Эти объемы были реализованы на балансирующем рынке тем его участникам (производителям), которые в соответствии с Правилами рынка подавали заявки на разгрузку (то есть, соглашались перепродать своим покупателям/потребителям чужую электроэнергию вместо того, чтобы производить свою).

Среднесуточная генерация на АЭС не изменилась по сравнению с показателем на прошлой неделе и составила 175 млн кВт/ч. По состоянию на 24 мая, с начала месяца АЭС выработали 4,32 млрд кВт/ч, что на 13,4% больше объемов, предусмотренных в прогнозном балансе.

При этом, доля АЭС в общей структуре производства с начала мая составляла более половины общего объема, а именно — около 52%.

Суммарная нагрузка АЭС с 18 по 24 мая продолжала сохраняться на том же уровне, что и на предыдущей неделе — 7,3 — 7,4 ГВт.

По состоянию на 24 мая, в работе, как и на предыдущей неделе, находилось 10 энергоблоков АЭС, еще четыре энергоблока были отключены для проведения ремонтных работ и один выведен в резерв.

Суммарная нагрузка АЭС, по состоянию на 24 мая, остается на том же уровне, что и в конце предыдущей недели — 7 300 МВт. Это обусловлено необходимостью обеспечивать нормативный уровень резервов 1 тысячу МВт на ТЭС в условиях пониженного среднесуточного потребления (на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). А также отсутствием ресурса на ГЭС Днепровского каскада (производство на ГЭС снизилось на 43% к аналогичному периоду 2019 года).

Производство электроэнергии на ГЭС 18-24 мая, по сравнению с прошлой неделей, снизилась на 10,2% (с 102,3 млн кВт/ч в 91,9 млн кВт ч). С начала месяца ГЭС выработали 327,6 млн кВт/ч, что на 1,1% меньше значения прогнозного баланса на май.

Тем временем, за 24 дня текущего месяца ГАЭС произвели 111,400 000 кВт/ч (+ 5% к прогнозу), а потребили электроэнергии в насосном режиме 150 млн кВт/ч, что на 5% превышает прогнозный показатель.

Производство электроэнергии на ТЭС на прошлой неделе увеличилось на 11,7% (с 658,6 млн кВт/ч до 735,6 млн кВт/ч). Суммарное производство электроэнергии на ТЭС с начала мая составило 2,2 млрд кВт/ч, что на 8,9% меньше значения прогнозного баланса. Доля ТЭС в общей структуре производства составляет около 26%.

Напомним, 14 мая из-за аварийного ремонта был отключен третий блок Южно-Украинской АЭС. Из-за этого общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составило меньше, чем 49% от общей установленной мощности АЭС и было историческим минимумом атомной энергетики в Украине.

4 мая компания "Интерпайп" Виктора Пинчука заявила, что в последние дни апреля тарифы на электроэнергию выросли на рекордные 38%.