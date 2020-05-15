В Украине отключили еще один энергоблок: мощность АЭС пробила исторический минимум

В аварийный ремонт 14 мая был отключен третий блок Южно-Украинской АЭС.

Из-за этого общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности АЭС и является историческим минимумом атомной энергетики в Украине, сообщил народный депутат от "Слуги народа" и глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

"Остановлен еще один атомный блок — в аварийный ремонт в 17:51 был отключен третий блок Южно-Украинской АЭС. Общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это — новый исторический минимум, такого никогда не было в истории Украины", — написал он в соцсети.

При это нардеп напомнил, что еще месяц назад атомные блоки несли мощность 9150 МВт, то есть на 35% больше, хотя погода не особенно отличалась от сегодняшней.

"На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок — в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%. Чем больше ограничения конкуренции, тем выше цена", — пояснил Герус.

В то же время он добавил, что произошла дополнительная нагрузка на угольные электростанции (ТЭС), некоторые из которых работают на 3-5 блоках.

Напомним, 29 апреля экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что временный руководитель Минэнерго Ольга Буславец инициирует остановку трех блоков АЭС и уменьшение производства еще на 5 блоках.

По словам Лещенко, остановка атомных блоков приведет к тому, что не надо будет останавливать работающие на дорогом "зеленом" тарифе солнечные станции олигарха Рината Ахметова.

Позже Буславец заявила, что сокращение работы атомных блоков связано с ремонтными работами, которые являются плановыми и происходят каждый год.

4 мая компания "Интерпайп" Виктора Пинчука заявила, что в последние дни апреля тарифы на электроэнергию выросли на рекордные 38%.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль опроверг обвинения в лоббизме интересов владельца ДТЭК Рината Ахметова в энергетической отрасли и отметил, что внеплановых отключений АЭС нет.

Недавно 97 народных депутатов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и, соответственно, пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны.

Ранее Служба безопасности Украины сообщала об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенства ценообразования.