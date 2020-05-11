Энергетика 40 минут назад

Самые низкие показатели в истории: АЭС Украины сократили выработку энергии (ИНФОГРАФИКА)

Мощность генерации атомных электростанций 11 мая упала до 7,25 тысяч МВт, что составляет около 52% от общей установленной мощности АЭС

Самые низкие показатели в истории: АЭС Украины сократили выработку энергии (ИНФОГРАФИКА) Самые низкие показатели в истории: АЭС Украины сократили выработку энергии (ИНФОГРАФИКА)
АЭС. Фото: belvpo.com

Украинские атомные электростанции сократили выработку электроэнергии до самых низких показателей в истории.

Об этом следует из данных государственного предприятия "Укрэнерго".

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В частности, мощность генерации атомных электростанций по состоянию на 10 мая упала до 7,41 тысяч МВт, что составляет 53% от общей установленной мощности АЭС.

Указано, что в последние 5 лет — это самая низкая мощность АЭС на каждое второе воскресенье мая на максимуме электропотребления.

При этом, по состоянию на понедельник 11 мая 2020 года, мощность генераций АЭС составляет 7,25 тысяч МВт.

Также отмечается, что падение мощностей АЭС происходит на фоне общего падения электропотребления в Украине из-за сокращения производства и пандемии коронавирусной болезни.

Напомним, в начале мая следователи Государственного бюро расследований начали расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды в связи со снижением мощности энергоблоков атомных электростанций в пользу увеличения объемов закупки электроэнергии у частных компаний.

Также сообщалось, что Минэнерго поручило "Энергоатому" изучить возможность майнинга криптовалют. В поручении отмечается, что данный вопрос необходимо проработать с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта избытка электроэнергии.

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Ранее стало известно, что Запорожская атомная электростанция отключила и вывела в резерв энергоблок №2 в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает меры для обеспечения стабильной работы энергетической отрасли.

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