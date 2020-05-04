"Интерпайп" просит президента Зеленского разобраться в ситуации на энергорынке

Украинская промышленная компания "Интерпайп" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться с ситуацией, которая сложилась на энергорынке. Как сообщает пресс-служба компании, письмо подписали более 4 тысяч работников.

"В течении последних месяцев Кабинет министров и Нацкомиссия по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) системно принимают решения, направленные на удорожание электроэнергии для промышленных потребителей", — говорится в сообщении.

В письме перечислены эти решения. Согласно его тексту, в начале марта НКРЭКУ добавила один дополнительный час пикового тарифа, т. е. стало уже не 9 ночных часов, а 8. В конце марта НАЭК "Энергоатом" в одностороннем порядке ограничила отпуск э/энергии, продаваемой по PSO-обязательствам, в адрес госпредприятия "Гарантированный покупатель" и начала продажи на рынке на сутки вперед (РДН) по максимальной цене "прайс-кэпа".

Помимо этого, в начале апреля НКРЭКУ полностью запретила импорт э/энергии несмотря на то, что доля импорта в общем балансе потребления электроэнергии составляла менее 1%, а потому не представляла угрозы для отечественной энергетики.

Также в середине апреля НЭК "Укрэнерго" ограничила базовую нагрузку атомных электростанций (АЭС) в пользу производства дорогой электроэнергии на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях (ВЭС, СЭС и ТЭС). Остановка 17% мощностей "Энергоатома" привела к увеличению производства более дорогой "зеленой" и тепловой э/энергии, что существенно повлияло на цену электроэнергии.

"Последнее решение Кабмина позволяет предположить, что с мая на энергетическом рынке начнется бесконтрольный и необоснованный рост цен на электроэнергию. Речь идет о том, что по решению Правительства "Энергоатом" в конце апреля — начале мая 2020 полностью остановит три атомных блока (№6 Запорожской АЭС, №3 Ровенской АЭС и №2 Запорожской АЭС) общей мощностью 3000 МВт/ч, а также уменьшит производство электроэнергии еще на 5 блоках", — сообщают в "Интерпайп". При этом, несмотря на снижение потребления, на сегодня стоимость электроэнергии в Украине почти в два раза превышает тарифы, которые действуют в странах Восточной Европы: Польши, Венгрии, Румынии, Словакии — согласно данным ГП "Оператор Энергорынка".

"Каждую неделю мы фиксируем рост цен на электроэнергию. В последние дни апреля тарифы выросли на рекордные 38%, что свидетельствует о системных действиях правительства, направленных на сознательное повышение стоимости электроэнергии в интересах частного монополиста, а не для поддержки всей украинской промышленности, — говорит Денис Морозов, директор по экономике и финансам "Интерпайп". — Предприятия "Интерпайп" — одни из немногих работающих в регионе. Мы продолжаем работать на фоне резкого снижения спроса на нашу продукцию и уменьшения объема заказов. Сегодня на заводах компании работает 11 тысяч человек. Рост тарифов на электроэнергию отбирает у промышленности средства для зарплат и инвестиций в пользу энергетического монополиста. Мы будем вынуждены сокращать людей и закрывать цеха. Это приведет резкому снижению налоговых отчислений и ликвидации рабочих мест и, как следствие, вызовет социальную напряженность в регионе".