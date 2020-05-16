Дефицит в энергетике Украины превысил 50 млрд грн — Минэнерго

Дефицит в энергетической отрасли Украины на сегодняшний день достигает более 50 млрд грн.

Еще отдельно остается задолженность за прошлые периоды, заявила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец в эфире телеканала "Украина", сообщает "РБК-Украина".

"Я хочу сказать, что на сегодня энергетическая отрасль у нас имеет дефицит денег более 50 млрд грн, из которых 16 млрд грн только на угольную отрасль. Ситуация действительно очень сложная. Именно поэтому был создан антикризисный штаб, который возглавляет сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль. Наши действия направлены на то, чтобы сбалансировать работу энергорынка путем уменьшения административного вмешательства, которое исказило рынок и привело к тем долгам, которые мы имеем", — заявила она.

При этом Буславец уточнила, что сумма в 50 млрд грн — это дефицит денег 2020 года, без учета предыдущих задолженностей.

"А непогашенные долги еще старой модели — это 28 млрд грн, которые были накоплены еще за прошлые периоды", — подчеркнула руководитель Минэнерго.

Кроме того, она сообщила, что тариф на электроэнергию для населения в Украине является самым низким среди стран Европы, а для промышленных потребителей в Украине тариф также является низким.

"Тариф для населения у нас самый низкий по европейским странам. Даже по странам-соседям: России, Грузии, Молдове, Беларуси. Самый низкий, если сравнивать со средневзвешенной ценой — в 4 раза", — подчеркнула Буславец.

Она также отметила, что в Украине наименьший тариф для небытовых потребителей.

"То есть, для бизнеса и для промышленности, если сравнивать средневзвешенную цену в европейских странах, это почти в 2 раза меньше", — добавила глава министерства.

Напомним, в аварийный ремонт 14 мая был отключен третий блок Южно-Украинской АЭС. Из-за этого общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составило меньше, чем 49% от общей установленной мощности АЭС и было историческим минимумом атомной энергетики в Украине.

4 мая компания "Интерпайп" Виктора Пинчука заявила, что в последние дни апреля тарифы на электроэнергию выросли на рекордные 38%.