"Интерпайп Сталь" призывает Кабмин и НКРЭКУ не повышать тариф на передачу электроэнергии

Инновационный электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" категорически против двукратного повышения тарифа на передачу электроэнергии для промышленности с 1 августа 2020 года. Об этом говорится в заявлении завода.

Украинский ГМК, пишут электрометаллурги, который является одной из базовых отраслей экономики страны, находится в кризисном состоянии, потому что упали внешние рынки. Пандемия все усугубила и по итогам 1 полугодия 2020 года отечественные метпредприятия сократили выплавку стали.

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За 5 месяцев текущего года "Интерпайп Сталь сократила производство на 17%. Резко снижается спрос на продукцию, падают объемы производства.

"Интерпайп" инвестировал $1 млрд, в том числе и в строительство инновационного сталеплавильного завода в Днепре. "Интерпайп Сталь" соответствует самым жестким европейским требованиям к защите окружающей среды и является редким примером "зеленой" металлургии в Украине. Выбросы CO2 нашего электроплавильного комплекса ничтожны, в 10 раз ниже, чем на традиционных интегрированных меткомбинатах. И мы не понимаем, почему металлурги должны оплачивать самый высокий "зеленый" тариф в мире", — говорит директор по экономике и финансам "Интерпайп" Денис Морозов.

Рост тарифа на передачу электроэнергии будет означать удар по 250 тысячам человек, которые работают в горно-металлургическом комплексе и 600 тысячам человек в смежных отраслях. В целом, из-за пересмотра тарифа на транспортировку, электроэнергия для металлургов вырастет в цене на 13%.

"На наших предприятиях работают 11 тысяч сотрудников, а около 50 тысяч членов их семей зависят от того, продолжат ли заводы работать в текущих условиях. При этом спрос на нашу продукцию на внутреннем и внешних рынках резко упал на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией. На сегодняшний день 85% нашей продукции экспортируется, а удорожание электроэнергии приведет к катастрофическим последствиям — вплоть до полной потери продаж на внешних рынках и остановке наших предприятий", — объяснил Денис Морозов.

Вчера о кризисе в металлургической отрасли заявили и в Федерации металлургов Украины. "Отрасль находится в глубоком кризисе, не только в Украине, но и во всем мире. Убыток украинских металлургов за 12 месяцев 2019 года составил 31 млрд грн. В 2020 году убыточность производства металлургической продукции растет — убыток отрасли за первый квартал 2020 года составил 13,7 млрд грн (против убытка 6 млрд грн во втором квартале 2019-го)", — говорится в заявлении.