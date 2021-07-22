Ford запускает беспилотные такси

Компания Ford вместе с разработчиком беспилотных технологий Argo AI рассказали о планируемом запуске беспилотных такси, воспользоваться которым смогут пользователи онлайн-сервиса такси Lyft, сообщает The Verge.

По информации издания, в конце этого года, если все пойдет по плану, оценить беспилотное такси смогут жители Майами, а в 2022 году и жители Остина.

В первое время в автопарке будет около 100 беспилотных такси Ford. Однако компания планирует за пять лет увеличить автопарк в 10 раз.

Издание отмечает, что 2,5% акций Argo AI получит Lyft и будет также предоставлять данные о поездках.

Ранее сообщалось, что японский автопроизводитель Toyota покупает подразделение техкомпании Lyft, занимающейся разработкой технологии беспилотного управления.

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Напомним, компания Amazon в прошлом году купила компанию Zoox, которая занимается технологиями автономного вождения, и теперь разрабатывает автономный автомобиль для службы такси.

Кроме этого, стало известно, что компания Microsoft присоединилась к General Motors, Honda и другим институциональным инвесторам, вкладывая в акционерный капитал компании Cruise более $2 млрд, в результате чего стоимость Cruise повысится до $30 млрд.

General Motors купил компанию Cruise в 2016 году. Она была лидером в области беспилотных технологий и в конце прошлого года получила разрешение штата Калифорния на тестирование своих автономных автомобилей в Сан-Франциско без резервных водителей.