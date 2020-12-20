IT и Телеком 1 час назад

Microsoft потратит на развитие облачных сервисов в Украине более $500 млн

Деньги пойдут на развитие в нашей стране облачных технологий

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Компания Microsoft намерена инвестировать более 500 млн долларов в развитие облачных сервисов в Украине.

Об этом 19 декабря в Facebook сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Кратко и по делу в Telegram

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский встречался с президентом компании Microsoft Брэдом Смитом в ноябре этого года.

В ходе встречи глава государства предложил Смиту совместную разработку системы для проведения выборов в стране в электронном формате.

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Ранее руководитель "Microsoft Украина" Ян Питер де Йонг заявлял, что в течение двух лет в компании поставлены амбициозные цели: каждый год расти в облачном секторе на 50%.

Напомним, 2 октября Кабинет министров Украины в лице Министерства цифровой трансформации (Минцифры) подписал Меморандум о сотрудничестве с корпорацией Microsoft.

В середине декабря стало известно, что компания "Дарница" внедрила облачную версию Office 365 и перенесла свои ключевые системы в облачную платформу Microsoft Azure, чтобы повысить эффективность функционирования бизнеса в новых условиях. 

Фармкомпания компания использует самые современные решения Microsoft для создания динамической инфраструктуры, соответствующей целям трансформации бизнеса. 

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