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10 минут назад

Microsoft инвестирует в украинский IT-рынок $500 млн

Компания вложит полмиллиарда долларов в развитие облачных сервисов, а также построит в Украине два дата-центра

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

2 октября Кабинет министров Украины в лице Министерства цифровой трансформации (Минцифры) подписал Меморандум о сотрудничестве с корпорацией Microsoft.

Согласно условиям документа, компания инвестирует в развитие облачных сервисов на украинском рынке около $500 млн, причем, эта сумма может пересматриваться.

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Кроме этого, деньги также пойдут на постройку двух дата-центров компании на территории Украины.

Если данные будут храниться внутри страны, украинские госорганы смогут пользоваться облачными услугами компании. Однако для этого необходимо принять закон об облачных технологиях.

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Меморандум также предусматривает скидки или специальные условия по Microsoft Azure, Office 365 и другим облачным сервисам для украинских госорганов и организаций, проекты в сфере образования и другие услуги.

Как отметил глава Минцифры Михаил Федоров, Кабинет министров рассматривает перенос сервисов "Дія 2.0" в облака Microsoft.

Компания также будет обучать студентов пользоваться своими продуктами, в частности, в планах — проводение в Украине олимпиады по программированию.

Напомним, компания Киевстар совместно с Microsoft первым среди мобильных операторов в Украине предложила украинским бизнес-клиентам облачную платформу Microsoft Azure.

Согласно данным Microsoft, более 95% компаний рейтинга Fortune 500 доверяют свою IT-инфраструктуру облаку Microsoft Azure. Microsoft Azure сочетает в себе модели облачных сервисов IaaS (инфраструктура как сервис) и PaaS (платформа как сервис): виртуальные серверы, хранилища данных, сети, операционные системы и доступ службам для разработки и развертывания облачных приложений.

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