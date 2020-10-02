Microsoft инвестирует в украинский IT-рынок $500 млн

2 октября Кабинет министров Украины в лице Министерства цифровой трансформации (Минцифры) подписал Меморандум о сотрудничестве с корпорацией Microsoft.

Согласно условиям документа, компания инвестирует в развитие облачных сервисов на украинском рынке около $500 млн, причем, эта сумма может пересматриваться.

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Кроме этого, деньги также пойдут на постройку двух дата-центров компании на территории Украины.

Если данные будут храниться внутри страны, украинские госорганы смогут пользоваться облачными услугами компании. Однако для этого необходимо принять закон об облачных технологиях.

Меморандум также предусматривает скидки или специальные условия по Microsoft Azure, Office 365 и другим облачным сервисам для украинских госорганов и организаций, проекты в сфере образования и другие услуги.

Как отметил глава Минцифры Михаил Федоров, Кабинет министров рассматривает перенос сервисов "Дія 2.0" в облака Microsoft.

Компания также будет обучать студентов пользоваться своими продуктами, в частности, в планах — проводение в Украине олимпиады по программированию.

Напомним, компания Киевстар совместно с Microsoft первым среди мобильных операторов в Украине предложила украинским бизнес-клиентам облачную платформу Microsoft Azure.

Согласно данным Microsoft, более 95% компаний рейтинга Fortune 500 доверяют свою IT-инфраструктуру облаку Microsoft Azure. Microsoft Azure сочетает в себе модели облачных сервисов IaaS (инфраструктура как сервис) и PaaS (платформа как сервис): виртуальные серверы, хранилища данных, сети, операционные системы и доступ службам для разработки и развертывания облачных приложений.