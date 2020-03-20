"Киевстар" запускает для бизнеса облачную платформу Microsoft Azure

Компания Киевстар совместно с Microsoft первым среди мобильных операторов в Украине предлагает украинским бизнес-клиентам облачную платформу Microsoft Azure.

Как сообщает пресс-служба Киевстара, теперь клиенты смогут размещать данные в пределах Украины при разработке и администрировании приложений и развертывании IT инфраструктуры компании.

"Благодаря стратегическому партнерству с Microsoft и в рамках подписанного меморандума между двумя компаниями мы намерены расширять портфель облачных сервисов и продуктов, работать над созданием экосистемы IoT решений на базе Azure, которые будут подкреплены анализом больших данных, технологиями мобильной связи и вычислительными возможностями телеком-оператора", — рассказал директор по развитию новых направлений бизнеса компании Киевстар Илья Польшаков.

Согласно данным Microsoft, более 95% компаний рейтинга Fortune 500 доверяют свою IT-инфраструктуру облаку Microsoft Azure. Microsoft Azure сочетает в себе модели облачных сервисов IaaS (инфраструктура как сервис) и PaaS (платформа как сервис): виртуальные серверы, хранилища данных, сети, операционные системы и доступ службам для разработки и развертывания облачных приложений.

В модели IaaS пользователи получают ресурсы, а именно виртуальные серверы с определенной вычислительной мощностью и объемами памяти. В модели PaaS клиенты используют ресурсы IaaS, вместе с готовыми инструментами для разработки приложений для упрощения старта работы в облаке.

PaaS позволяет клиентам постепенно переносить свои процессы в облако — от самых простых рабочих задач и работы самого ПО до анализа больших данных и управления базами данных. Так, пользователям в модели PaaS не нужно дополнительно тратить средства и ресурсы на донастройку облачного пространства под потребности бизнеса.

В компании отмечают, что значительное число PaaS продуктов на платформе Microsoft Azure — это неотъемлемое преимущество Microsoft. На платформе насчитывается более 100 сервисов для разработки, тестирования и доставки приложений, обработки и вычислений данных, как от Microsoft, так и партнеров.

Клиент управляет облачными сервисами платформы через веб интерфейс Microsoft Azure. А для тех, кому необходимо управлять процессами в облаке удаленно, доступно мобильное приложение.

Благодаря доступу к облаку Microsoft Azure, который предлагает Киевстар, клиенты смогут разрабатывать и внедрять гибридные облачные приложения для бизнеса, применять методики DevOps и размещать данные в пределах Украины, оставаясь при этом в рамках правового поля.

Дополнительными преимуществами является то, что бизнес-клиенты Киевстар:

– платят за фактически использованный объем и количество полученных облачных сервисов;

– заключают контракт с компанией Киевстар;

– получают персональное корпоративное обслуживание от команды экспертов по облачным продуктам в Киевстар. По мере необходимости для решения сложных технических задач привлекаются специалисты Microsoft.

Киевстар заключил стратегическое партнерство с компанией Microsoft в ноябре 2019 года, подписав Меморандум о Взаимопонимании, целью которого является совместная работа над комплексными клиентскими проектами на основе технологий и возможностей IoT, больших данных, искусственного интеллекта и облачных вычислений.

Киевстар — украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются более 26,2 млн абонентов.

Акционеры Киевстар — международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, и признан как наибольший плательщик налогов отрасли связи, один из лучших работодателей Украины и социально ответственная компания.

Напомним, в октябре прошлого года компания "Киевстар" представила новую тарифную линейку, доступную для всех абонентов контрактной и корпоративной форм обслуживания, а также для новых клиентов: Smart, Smart+, Smart Max, Smart Business, Smart Business+.