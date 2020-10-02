Рынок об инвестициях Microsoft в Украину: "Мы стали полноценным субъектом мирового IТ"

Запланированные полмиллиарда долларов инвестиций Microsoft в украинский IT-рынок — благоприятное событие для отрасли и страны, поскольку это показывает, что Украина стала полноценным субъектом мирового рынка IT. Об этом в эксклюзивном комментарии для Delo.ua заявил СЕО облачного оператора GigaCloud Артем Коханевич.

"Запланированные $500 млн инвестиций Microsoft в украинский IT-рынок ― очень благоприятное событие для отрасли и страны. Я давно говорил, что локализация госсервисов внутри страны станет дополнительным толчком для появления здесь крупных игроков. Так и случилось", — подчеркнул топ-менеджер.

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При этом, считает Коханевич, мировой IT-гигант планирует сделать из Украины хаб для других стран: "Официальное появление в Украине дата-центров и сервисов Microsoft означает, что наша страна наконец-то стала полноценным субъектом мирового IТ-рынка. В России, например, такой инициативы нет — вендор верит в Украину больше, чем в соседние страны и планирует сделать из нее IТ-хаб для них".

Основные украинские игроки на рынке облаков не чувствуют угрозы, напротив — ожидают ускорения темпов рыночного роста.

"Украинский рынок облаков сейчас стремительно развивается и появление на нем еще одного сильного игрока для нас угрозы не представляет. Наоборот, это поможет ускорить темпы рыночного роста, и в результате все основные игроки станут зарабатывать больше. С другой стороны, для мелких облачных операторов это реальная угроза и скорее всего, их станет меньше. А значит, уменьшится давление на рынок со стороны компаний, которые ничего, кроме демпинга, не умеют. Клиенты облачных операторов получат улучшенное качество сервиса, поскольку локальные компании будут вынуждены совершенствовать свои услуги, строить процессы и проходить дополнительные профессиональные сертификации", — говорит СЕО GigaCloud.

Также подобные заявления мировых игроков говорят о том, что Украина продолжит работу над профильным законодательством. "Если до сегодняшнего дня у нас были сомнения в принятии законопроекта 2655 "Про облачные услуги", то теперь однозначно понятно, что работу над ним доведут до конца", — подытожил Коханевич.

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При этом, украинский бизнес планирует потратить время, необходимое Microsoft для строительства и запуска в эксплуатацию дата-центров, с пользой. "Строительство дата-центров Microsoft в Украине повышает энтузиазм рынка, но до появления реальной конкуренции (набор команды, строительство заявленных центров обработки данных и запуск их в эксплуатацию) могут пройти годы. И мы собираемся провести их с пользой для себя ― продолжим создавать новые проекты и отвоевывать клиентов у наших конкурентов, включая Microsoft", — уверен Коханевич.