Рада приняла в первом чтении проект "Об облачных услугах" — бизнес поддержал это решение

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2655 "Об облачных услугах". Он отдает приоритет технологиям облачных вычислений перед серверными в использовании государственных ресурсов. Фактически, этот документ переводит украинские государственные структуры из "железной" эпохи в цифровую, благодаря внедрению новейших технологий.

Законопроект подали на рассмотрение еще в декабре прошлого года. Впоследствии его поддержало Министерство цифровой трансформации. Однако сторонники современных технологий столкнулись с ожесточенным сопротивлением лоббистов теневых решений в парламенте.

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Ведь на кону судьба многомиллионных закупок устаревших серверов, оборудования, которое не только не может обеспечить скорость и безопасность работы, но и дорого обходится в обслуживании. Принятие законопроекта №2655 фактически оставит таких "решал" без работы.

Ранее законопроект поддержали в Союзе Украинских Предпринимателей. Там отметили два важных пункта в случае принятия закона: создание для провайдеров облачных сервисов условий, которые не уступают условиям провайдеров физического компьютерного оборудования и экономия бюджетных средств за счет приоритетности более гибких облачных решений. В данном случае речь идет о 40 млрд грн в пятилетней перспективе.

Европейская Бизнес Ассоциация, в свою очередь, приводит пример развитых стран и стран ЕС в частности. Ведь речь идет о концепции Cloud First, которая среди прочего также сделает процесс закупок более прозрачным и менее коррупционным. Среди примеров — Великобритания, которая еще 20 лет назад в государственной стратегии заявляла о приоритете облачных сервисов, а в период с 2013 по 2016 год уже сумела сэкономить на таких ІТ-решениях больше 3 млрд фунтов стерлингов.

Сами участники рынка выделяют пять причин, почему документ важно принять во втором чтении и в целом. Первое — это экономия для бюджета в несколько десятков миллиардов гривен в течение следующих лет, говорит Артем Коханевич, СЕО GigaCloud. Такая возможность подтверждена опытом десятков стран, включая США, Великобританию, Канаду, Австралию, Саудовскую Аравию и страны ЕС. Второе — безопасность. Частные облачные операторы, прошедшие авторизацию и сертификацию, способны обеспечить более высокие стандарты обеспечения безопасности данных, бесперебойности доступа и гибкости управления ресурсами, чем собственные серверы государственных компаний, построенные на базе устаревшего оборудования и технологий, подчеркивает Коханевич.

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Среди других причин он называет также стимулирование роста рынка IT, одного из самых стабильных и доходных для бюджета. Кроме того, документ позволит прекратить коррупцию и "откаты" в сфере госзакупок серверного оборудования. "Ведь заказ IT-сервисов, которые производятся внутри страны, гарантирует государству прозрачность закупки и не оставит места для финансовых манипуляций", — говорит он.

"В то же время мы ожидаем более активного вовлечения государства в работу над законопроектом, — добавляет Артем Коханевич. — Так, именно с участием Министерства цифровой трансформации нам еще предстоит проработать ряд важных вопросов, таких, как защита и сохранность данных, резидентность сервисов, требования к операторам и их сертификации. Кроме того, в работе над документом планируют учесть замечания и комментарии других министерств, которые пока не спешат включаться в процесс".