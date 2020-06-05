Бизнес 1 час назад

Названы лучшие компании Украины в сфере диджитализации

Среди лидеров рейтинга есть и частные, и госкомпании, а также Министерство цифровой трансформации

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Издание "Власть денег" обнародовало рейтинг лучших 25 украинских компаний, которые являются лидерами по внедрению цифровых технологий. В него вошли компании из разных отраслей экономики, которые успешно реализуют программы диджитализации и внедряют цифровые технологии, а также бизнес, специализирующийся на цифровых продуктах и услугах. При отборе учитывались масштабы деятельности в сфере диджитализации, ее важность для усиления технологического потенциала Украины, а также объемы соответствующих инвестиций — уже осуществленных и планируемых.

Среди лидеров рейтинга есть как крупные частные, так и государственные компании, а также Министерство цифровой трансформации. В частности, лидерами по внедрению цифровых технологий издание назвало компании "Нафтогаз", "Киевстар", "УкрАВТО", "Дарница", "Кернел", "TIS", Linkos Group,EPAM, а также банки "Укргазбанк" и ПУМБ.  

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Глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, комментируя результаты рейтинга, заявил, что цифровая трансформация является необходимым этапом развития любого бизнеса и страны в целом, особенно при нынешних вызовах, возникших в мире. 

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"Диджитализация является частью процесса трансформации "Дарницы" и мы быстро развиваемся в этом направлении. На сегодняшний день в компании создана динамическая инфраструктура, которая может мгновенно изменяться в соответствии с вызовами и потребностями бизнеса. Только за последние четыре года в проекты цифрового преобразования инвестировано более 2 млн евро", — отметил Шимкив.

Он также напомнил, что в "Дарнице" создана оптимальная для производственной компании гибридная модель IT-инфраструктуры, активно используются облачные технологии, оцифрован процесс управления жизненным циклом лекарственного средства. Это, по его словам, обеспечило ускорение ключевых процессов — разработки и производства препаратов.

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