Облачные решений от Microsoft увеличило адаптивность "Дарницы" в новых условиях — Шимкив

Фармацевтическая компания "Дарница" внедрила облачную версию Office 365 и перенесла свои ключевые системы в облачную платформу Microsoft Azure, чтобы повысить эффективность функционирования бизнеса в новых условиях. Об этом заявил заявил совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, сообщает пресс-служба компании.

Он подчеркнул, что компания использует самые современные решения Microsoft для создания динамической инфраструктуры, соответствующей целям трансформации бизнеса. Их преимуществами, по словам Шимкива, являются масштабируемость, безопасность и оптимальная стоимость. Для разработки целостной стратегии цифровой трансформации с использованием решений Microsoft, "Дарница" привлекла компанию Infopulse, партнера Microsoft.

"Выбрав партнером Microsoft, мы получили доступ к самым современным цифровым технологиям. Они дают нам абсолютную свободу в управлении временем и планировании задач, взаимной работе и коммуникации с партнерами и доступе к информации. Это ценный опыт, который позволил уменьшить риски и способствовал быстрой адаптации к работе в нестабильной среде. Поэтому мы совместно с Microsoft делимся этим кейсом сейчас, когда это особенно нужно бизнесу. Подобных практик миграции ERP системы в клауд очень мало в мире. И причина даже не в сложности реализации. На самом деле многие компании просто боятся кардинально менять свои процессы, подходы и тем более — трансформировать систему мышления в команде. Но на своем опыте мы видим, что инновации стоят усилий", — отметил председатель совета директоров Darnitsa Group.

В свою очередь, президент Infopulse Алексей Сигов заявил, что облачная платформа Microsoft Azure предоставляет "Дарнице" новый уровень возможностей для достижения максимальной производительности бизнеса.

"В рамках сотрудничества с нашими ключевыми партнерами Microsoft и SAP, мы стремимся реализовывать такие проекты, которые помогут бизнесу наших клиентов выйти на новый уровень эффективности. За несколько последних лет, мы уже помогли "Дарнице" с переходом на бизнес-платформу Offiсe 365, а также осуществили миграцию SAP в Azure — ключевой ERP системы компании, управляющей всеми основными бизнес-процессами", — добавил Сигов.

Напомним, цифровую трансформацию "Дарница" начала с внедрения Office 365, обеспечившего обеспечил сотрудникам компании большую производительность и полный контроль над своими проектами. После этого "Дарница" осуществила полномасштабную миграцию системы SAP в облако Azure. Теперь для обеспечения внутренних ИТ-услуг компании сейчас нужны считанные минуты вместо дней. Это привело к 60-процентному сокращению инфраструктурных расходов и уменьшения общей стоимости проекта на 50%. Наличие облачной инфраструктуры позволяет "Дарнице" поддерживать непрерывность бизнеса и экономит время ИТ-команды для стратегических проектов. А производительность ИТ-систем повысилась на 30%. На данный момент "Дарница" активно развивает технологии бизнес-аналитики и управления данными Microsoft, а также расширяет применение технологий с привлечением искусственного интеллекта и IoT.

Ранее о цифровой трансформации "Дарницы" рассказала на своем сайте компания Microsoft.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля — кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании — семья Загорий.