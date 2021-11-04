Бизнес 50 минут назад

IKEA объявила о повышении цен впервые за три года

В 2022 году компания IKEA повысит цены на свою продукцию. На такие меры пришлось пойти из-за быстро дорожающего сырья

IKEA объявила о повышении цен IKEA объявила о повышении цен
IKEA объявила о повышении цен

IKEA объявила о повышении цен — это произойдет впервые за три года. Причинами для этого компания назвала подорожание сырья для изготовления продукции, а также сбои в цепочках поставок, которые привели к дефициту необходимых материалов.

Об этом пишет Financial Times.

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Конкретной информации, насколько поднимут цены, в IKEA не назвали. Там уточнили, что это останется на совести магазинов-продавцов — товары для них материнская компания Inter Ikea начнет отпускать по уже повышенным ценам.

Inter Ikea является центральным игроком во франчайзинговой системе мебельного ритейлера, разрабатывая и поставляя ассортимент продукции, а также взимая с ритейлеров 3% от оборота за использование своего бренда и концепции.

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Последний раз IKEA поднимала цены в 2019 году. Нынешнее повышение, по информации Financial Times, может стать гораздо более значительным, потому что компания теряет прибыль из-за подорожания сырья и сбоя в цепочках поставок, которые привели к дефициту материалов для изготовления продукции.

Прибыль Inter Ikea за год упала на 17%, до 1,4 млрд евро, однако объем продаж вырос на 6% и достиг рекордного показателя в 41,9 млрд евро.

По словам финансового директора Inter Ikea Мартина ван Дама, 2022 финансовый год для компании будет "не легче", чем 2021-ый.

Отметим, что раньше IKEA предупредила о дефиците товаров до августа 2022 года: компания будет вынуждена сосредоточиться на поставке в магазины только самых популярных товаров.

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