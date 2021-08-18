Энергетика 20 минут назад

IKEA выходит на рынок зеленой энергетики

Новый сервис Strömma по продаже экологически чистой энергии в Швеции начнет работать с сентября 2021 года

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Компания IKEA начнет продавать домам в Швеции электричество по подписке.

Электричество будут производить на солнечных или ветряных электростанциях, сообщает ingka.com.

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Указано, что новый сервис Strömma по продаже экологически чистой энергии в Швеции начнет работать с сентября 2021 года.

Подписку можно будет оформить в приложении, там же следить за потреблением.

На данный момент IKEA продает солнечные панели в 11 странах — через приложение можно будет следить, сколько энергии производят панели, а лишнюю продавать. Стоимость подписки не сообщается.

Известно, что поставлять электричество для подписки будет компания Svea Solar — производитель солнечных панелей для IKEA. Она будет покупать энергию на бирже Nord Pool и перепродавать без доплаты, сообщает Reuters.

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При этом домохозяйства, как предполагается, будут платить фиксированную ежемесячную плату плюс переменную ставку в зависимости от потребления.

Сообщается, что к 2025 году IKEA планирует разработать решения на основе возобновляемых источников энергии для всех стран присутствия Ingka Group.

Напомним, что спустя 16 лет с момента первой попытки зайти на рынок Украины транснациональная компания IKEA все же сделала это. В 2020 году компания запустила интернет-магазин, а в феврале 2021-го открыла двери первого физического магазина в формате city store в ТРЦ Blockbuster Mall.

Долгожданное открытие в Украине вызвало настоящий фурор. Из-за ажиотажа сайт интернет-магазина столкнулся со сложностями обработки большого количества заказов на вторые сутки, а вскоре его работу и вовсе пришлось остановить. Сейчас он функционирует в обычном режиме.

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