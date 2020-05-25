IKEA приостановила работу своего украинского интернет-магазина

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, приняла решение временно ограничить возможность оформлять новые заказы в украинском интернет-магазине, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Чтобы удовлетворить спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA и ожиданиям клиентов, мы приняли решение обрабатывать и доставлять уже зарегистрированный заказ и временно ограничить возможность оформлять новые", — говорится в официальном ответе IKEA.

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В компании уточнили, что IKEA делает все возможное для максимально быстрого восстановления деятельности сайта.

"Вместе с местными сервис-провайдерами команда IKEA упорно работает, чтобы расширить возможности и отвечать ожиданиям покупателей. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить деятельность сайта как можно скорее, и как только это станет возможным, сразу вам сообщим", — резюмировали в компании.

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В июле 2019 года IKEA подписала договор на открытие первого магазина в Украине, который будет расположен в самом большом ТРЦ Украины Blockbuster Mall.

Как известно, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома IKEA запустил онлайн-продажи в Украине 14 мая.

Через сутки украинская версия сайта популярной шведской компании IKEA "легла" из-за большого наплыва покупателей после того, как в Украине начались официальные продажи бренда.

Сообщалось, что первый магазин шведского ритейлера IKEA в Украине планируют открыть в августе 2020 года на территории ТРЦ Blockbuster Mall.