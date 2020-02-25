IKEA откроет первый магазин в Украине в августе 2020 года — девелоперы

Первый магазин шведского ритейлера IKEA в Украине откроют в августе 2020 года на территории ТРЦ Blockbuster Mall. Такое предположение выразил глава правления девелоперской компании "Мандарин Плаза" Александр Черницкий.

"Объект наполняем. Есть ряд интересных якорей, с которыми немного притормозили, но сейчас будем ускоряться. Речь, главным образом, идет об IKEA. Идет процесс запуска. Думаю, в августе состоится открытие", — цитирует Черницкого "Бизнес Цензор".

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Напомним, в июле 2019 года IKEA подписала договор на открытие первого магазина в Украине, который будет расположен в самом большом ТРЦ Украины Blockbuster Mall. Отметим, что общая площадь ТРЦ Blockbuster Mall составит около 350 тысяч квадратных метров, из которых около 100 тысяч квадратных метров — развлекательная зона.

Как известно, изначально первый магазин в Украине IKEA планировала открыть в ТРЦ Ocean Mall, запуск которого был запланирован на сентябрь 2019 года. Однако в марте 2019 года в сети заявили, что открытие магазина откладывается из-за задержки строительства объекта.

Также сообщалось, что ІКЕА запустила официальную интернет-страницу для украинских потребителей и начала набор персонала для первого магазина в Украине.

Кроме того, IKEA договорилась с "НП Логистик", "дочкой" "Новой Пошты", о комплексном сотрудничестве в Украине. Контракт подписан сроком на 5 лет, коммерческие условия не разглашаются. Украинская компания, согласно условиям договора, будет предоставлять комплексные логистические услуги, в том числе хранение и комплектацию заказов для ее нового магазина городского формата (сity store) в Киеве.

Отметим, что это уже третья попытка компании выйти на украинский рынок. Первые планы о выходе шведского гиганта на украинский рынок были озвучены еще в 2005 году. Компания тогда собиралась построить под Киевом торгово-развлекательный центр. Для построения ТРЦ нужно было пожертвовать 70 гектаров леса, расположенного неподалеку от автомагистрали Киев — Борисполь.

IKEA намеревалась вложить около 1 млрд долларов в торговые центры по всей Украине, хотя информаторы, близкие к компании, называли суммы в 2 млрд долларов. Киевский центр оценивали в 300 млн долларов. Его общая площадь должна была составить 150 тысяч квадратных метров. Кроме Киева, подобные центры должны были построить в Днепре, Харькове, Донецке и Одессе.

В 2007 году Киевская городская администрация отказалась выделять IKEA участок в 55 га под строительство торгового центра. Киевская власть тогда предложила шведам землю на территории Киевского танково-ремонтного завода в Дарницком районе, но они отказались. Тогда же появилась информация, что IKEA может выйти на украинский рынок во Львове, но не сложилось. Шведы даже встречались с мэром Андреем Садовым.

Опять заговорили о выходе IKEA в 2009 году. Закончить первый ТЦ планировали в 2011 году. Под застройку IKEA приобрела земельный участок в Одесской области площадью 64 гектара. В 2010 году шведский гигант продал свои активы в Украине — два деревоперерабатывающих завода и мебельную фабрику. Активы в Межгорье купила датская лесоперерабатывающая компания DDS. Два других предприятия выкупил румынский Plimat.

Информация, что шведская компания IKEA планирует выйти на рынок Украины, вновь прозвучала в конце мая 2017 года. 29 мая 2017 года глава правления ОАО "Мандарин Плаза" Александр Черницкий заявил, что IKEA планирует выйти на украинский рынок в ближайшее время. По его словам, IKEA может стать арендатором торгово-развлекательного центра "Южный" в Голосеевском районе Киева.

19 декабря 2017 года мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с менеджером по развитию бизнеса IKEA в Юго-Восточной Европе Владиславом Лаличем. Стороны, в частности, обсудили перспективы выхода компании на украинский рынок в течение одного-двух лет.