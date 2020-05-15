Массовый ажиотаж: сайт IKEA в Украине "лег" через сутки после запуска

Украинская версия сайта популярной шведской компании IKEA "легла" из-за большого наплыва покупателей после того, как в Украине начались официальные продажи бренда.

Сейчас люди не могут делать заказы, а в службе поддержки советуют подождать до следующего дня, сообщает Obozrevatel.

По состоянию на 18:00 пятницы, 15 мая, на сайте размещено предупреждение о том, что он работает медленно, а покупать товары временно невозможно.

"Нам очень приятен большой интерес к нашим товарам, который растет каждое мгновение с момента запуска нашего сайта. Учитывая количество посещений, наш сайт сейчас работает медленно и приобрести товары может быть временно невозможно. Приносим извинения за неудобства и продолжаем упорно работать, чтобы устранить эти проблемы", — говорится в заявлении.

Журналисту издания на горячей линии сайта подтвердили, что осуществить покупки сейчас невозможно и посоветовали попробовать утром 16 мая.

Напомним, компания IKEA запустила в Украине официальный сайт с ценами. Но продажи в магазине в ТРЦ отложены на неопределенный срок из-за карантина по коронавирусу.

Как отмечается, при сравнении цен на сайте IKEA со стоимостью у посредников можно заметить, что накручивания в них иногда достигают 80-90%, из-за чего, например, набор кухонных полотенец стоимостью 69 грн вам могут продать за 120 грн. В среднем же цены у посредников выше уже официально объявленных в Украине на 20-40%.

Как известно, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома IKEA запустил онлайн-продажи в Украине 14 мая.

Сообщалось, что первый магазин шведского ритейлера IKEA в Украине планируют открыть в августе 2020 года на территории ТРЦ Blockbuster Mall.