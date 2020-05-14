Бизнес 40 минут назад

IKEA официально запустила интернет-магазин в Украине

Сейчас на украинском сайте компании доступно около 3600 товаров для дома

Фото: Asia nikkei Фото: Asia nikkei
Фото: Asia nikkei

Шведская компания IKEA запустила работу интернет-магазина на украинском рынке. 

Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе компании. 

Подпишитесь на канал DELO.UA

На данный момент шведский ритейлер предлагает украинским покупателям около 3600 функциональных товаров для дома всех категорий и стилей. Заказ можно делать на сайте www.ikea.ua. Покупатели смогут выбирать, где и как забрать свой товар — бесплатно в одном из пунктов для получения заказов в Киеве или с помощью услуги доставки на дом.

На сегодня уже готовы начать работу два пункта — в Ашан Рив Гош (Auchan Rive Gauche) и Metro Cash & Carry. Служба доставки организована в сотрудничестве с компанией DB Schenker. 

"Мы рады начать работу в Украине благодаря запуску интернет-магазина, особенно в то время, когда каждый из нас уделяет внимание безопасности и комфортному пребыванию дома. Надеемся, наш широкий ассортимент товаров и решений для дома поможет украинцам обустроить личное пространство и улучшить повседневную жизнь," — сказал руководитель IKEA в Украине Флориан Мелло.

Читайте также:
IKEA из-за эпидемии коронавируса отложила свой выход на украинский рынок

После запуска интернет-магазина IKEA планирует открыть локальный магазин в новом городском формате (city store) в Киеве. Компания недавно подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall и теперь имеет удобное и доступное месторасположение вблизи к центру города. 

Напомним, что первый магазин шведского ритейлера IKEA в Украине планируют открыть в августе 2020 года на территории ТРЦ Blockbuster Mall.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Адаптируйся, меняйся или умирай. Как бренду пережить выход из карантина?
Адаптируйся, меняйся или умирай. Как бренду пережить выход из карантина?
Ефим Шабшай: "Shabshai Technology ставит во главу угла приоритет индивидуальности"
Ефим Шабшай: "Shabshai Technology ставит во главу угла приоритет индивидуальности"
Ощадбанк выдал предпринимателям 1 млрд грн кредитов на развитие собственного бизнеса
Ощадбанк выдал предпринимателям 1 млрд грн кредитов на развитие собственного бизнеса
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Anticrisis business talks с Абрамовой, Левиным и Ткаченко / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Аналитики прогнозируют укрепление гривни в ближайшее время до отметки 25 гривен за доллар

  3. Пустые летние террасы и переполненные барбершопы: как столица выходит из карантина (ФОТО)

  4. IKEA официально запустила интернет-магазин в Украине

  5. Украине угрожает дефицит воды — СНБО

Загрузка...