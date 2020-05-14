IKEA официально запустила интернет-магазин в Украине

Шведская компания IKEA запустила работу интернет-магазина на украинском рынке.

Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе компании.

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На данный момент шведский ритейлер предлагает украинским покупателям около 3600 функциональных товаров для дома всех категорий и стилей. Заказ можно делать на сайте www.ikea.ua. Покупатели смогут выбирать, где и как забрать свой товар — бесплатно в одном из пунктов для получения заказов в Киеве или с помощью услуги доставки на дом.

На сегодня уже готовы начать работу два пункта — в Ашан Рив Гош (Auchan Rive Gauche) и Metro Cash & Carry. Служба доставки организована в сотрудничестве с компанией DB Schenker.

"Мы рады начать работу в Украине благодаря запуску интернет-магазина, особенно в то время, когда каждый из нас уделяет внимание безопасности и комфортному пребыванию дома. Надеемся, наш широкий ассортимент товаров и решений для дома поможет украинцам обустроить личное пространство и улучшить повседневную жизнь," — сказал руководитель IKEA в Украине Флориан Мелло.

После запуска интернет-магазина IKEA планирует открыть локальный магазин в новом городском формате (city store) в Киеве. Компания недавно подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall и теперь имеет удобное и доступное месторасположение вблизи к центру города.

Напомним, что первый магазин шведского ритейлера IKEA в Украине планируют открыть в августе 2020 года на территории ТРЦ Blockbuster Mall.