Бизнес 40 минут назад

IKEA по-украински. На что жалуются украинцы спустя год работы шведского гиганта в Украине

Больше всего нареканий вызывает нерасторопность сотрудников сервиса доставки, однако в компании уверяют, что отслеживают каждую жалобу и предпринимают меры

Магазин IKEA в городе Киев. Фото: Delo.ua Магазин IKEA в городе Киев. Фото: Delo.ua
Магазин IKEA в городе Киев. Фото: Delo.ua

Однажды в выходной день киевлянка Оксана Кулиш вместе с ребенком приехала в IKEA на Почайной, чтобы приобрести обеденный стол и пару стульев. Но им этого не удалось сделать, поскольку в ТЦ присутствуют только выставочные образцы, весь товар находится на складах. 

Оксана Кулиш
Оксана Кулиш СЕО PointeR Agency
"Мне предложили две опции: доставку домой за 700 грн или в удобную для меня точку выдачи. Мы выбрали второе, поскольку стоимость доставки была откровенно не рыночной. Для оформления заказа нужно было полностью оплатить покупку. Мы оплатили и приняли их условия, что заберем заказ не сразу, а через два дня после оформления в точке выдачи".

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Началось самое интересное. Супруг Оксаны при получении товара дважды задал вопрос: "Это все, что вы должны мне выдать?". А когда получил положительный ответ, повез заказ домой. Дома оказалось, что одна ножка из четырех повреждена и нет столешницы. 

Семейная пара сразу позвонила в колл-центр и попросила довезти недостающие элементы. Однако в компании сообщили, что необходимо привезти товар в магазин и оформить возврат. То есть вернуть заказ не в точку выдачи, где его получали, а в магазин: они не заказывали доставку на дом за 700 грн, поэтому возврат нужно оформить в магазине. 

"Далее началась веселая история об уговорах менеджеров довезти нам столешницу в точку выдачи, чтобы мы сами ее забрали, о том, что "пришлите нам чек и бланк заказа исключительно в формате pdf на электронку", потому что они работают только с таким форматом файлов (но этой формы не было на сайте, только форма обратной связи). Также мы столкнулись с проблемой ошибки загрузки pdf-файла и другими ошибками, которые выдавал сайт. И когда я еще раз позвонила в колл-центр, чтобы узнать адрес их электронки отправить им pdf, они начали спрашивать мою почту (не самый легкий в артикуляции), указанную в заказе. Здесь мне сорвало крышу от "профессионализма" команды и уровня сервиса, поскольку на все вышеупомянутые манипуляции мы потратили половину выходного дня", — рассказывает Оксана.

Когда семейная пара прошла все этапы, как они называют, веселой игры под названием "получи свой заранее оплаченный заказ в полном комплекте", и отправили на почту все необходимые документы, им позвонил менеджер компании и сообщил, что после того, как в компании пересмотрели все видеозаписи камер наблюдения, семья может забрать новый стол в комплекте со столешницей, а старый вернуть. По словам Оксаны, они уже были уставшие, расстроены, смущены и серьезно настроены больше никогда ничего не покупать в IKEA.

Читайте также:
Коррупция, бюрократия и спекуляции: как IKEA 16 лет не могла начать работу в Украине

"Я как пиарщик и руководитель агентства считаю, что client service — первое, чему нужно обучать менеджеров, особенно известных брендов, которые выходят на новый рынок. Иногда достаточно одного промаха, чтобы клиент к вам больше никогда не пришел. А здесь постоянные сложности на каждом шагу без желания компании быстро исправить ситуацию", — возмущается Оксана. 

Случай Оксаны — не единственный. Даже спустя год работы на украинском рынке, клиенты продолжают жаловаться на сервис шведской компании. Delo.ua рассказывает, на что жалуются украинцы, как на это реагируют в самой компании (спойлер — сдержанно и без конкретики) и что об этом думают эксперты маркетинга и PR

Нервы и обида

Основатель Школы альтернативного образования LeaderShip Наталья Ермакова, тоже написала пост в Facebook о "волшебном" сервисе IKEA в Украине и о том, что покупка на сумму $1000 стоила ей и супругу больших нервов. 

"Очень прошу репост, чтобы мы все-таки меняли эту страну! Я не хочу эмигрировать, но и дальше жить с таким хамством и "сервисом" не согласна!!! Давайте не будем молчать! Я каждый день учу детей думать о последствиях, а тут взрослые выдают такую ​​жесть! Возможно, вы знаете, кого тегнуть в комментариях, чтобы какие-то изменения произошли? Сделайте это, плиз! Пока мы терпим такое быдло-отношение к нам, ничего меняться не будет. Сразу скажу, что мы все решили, завтра все по плану, мебель на месте, и спасибо менеджеру Марине магазина IKEA в Blockbuster Mall, которая нам помогла. Но мне и Сергею это стоило таких нервов, что ни один запуск школы столько не забирал!!!" — описала ситуацию с покупкой в IKEA Наталья Ермакова. 

При этом она подчеркнула, что считает бренд IKEA во многом гениальным в своей простоте: качество, продуманность, рациональность — ничего лишнего. Плюс ценности и философия компании ей по нраву. Родительский дом супруга Натальи полностью оснащен IKEA и, по ее словам, это оправданно, так как "качество в "Эпицентре" и Jysk не идет ни в какое сравнение".

"Но мы в Украине, детка, и качество сервиса будет соответствующим! С нами ни разу не связывались по нашему заказу, постоянно звоним мы, а сумма заказа $1 тысяч, которую мы уже оплатили. Никакой клиентоориентированности и проактивности!!! Рабочие часы "самой горячей линии" — с 10:00 до 18:00! Это чтобы вам было удобно! Нас кормят обещаниями о доставке в течение четырех дней: сначала в четверг, затем в пятницу, потом сегодня утром, и когда ночью (буквально!) приходит смс, что наш заказ в пролете, я, мягко говоря, в панике! Мы организовали доставку, загрузку и т. д., и вот вам здрасьте! IKEA по-украински", — написала Наталья.

Она добавила, что менеджеры компании лгут, говоря, что отправляли сообщение на почту клиента, но клиент не оставлял имейл. 

"Я не знаю, как вы подбираете персонал в вашу IKEA, но ваши менеджеры открыто лгут ("мы отправляли вам сообщение на почту", но мы ее не давали!). Прошу скрин — фиг там! Ясное дело, если никто ничего не отправлял. И когда я прошу девушку на телефоне сообщить ее имя и фамилию, чтобы зафиксировать, с кем общаюсь, мне рассказывают о конфиденциальности и ее правах. А мои права потребителя — они где??? В итоге 5 двухэтажных кроватей, которые мы заказали для лагеря, которые мы оплатили, которые были в наличии и должны быть вчера утром, оказались фикцией. "Мы вернем вам деньги", а нервы и репутацию? А может, надо было просто сразу сообщить, что кровати будут 28.06, Карл? Нет, ведь это о "подумать"! Мы разгреблись, ведь мы "местные" и нам не привыкать за день такое решать, но блин! Как так? Почему нет проблем с IKEA в Польше, Венгрии, Австрии, а тут такая "Ж"? Не рекомендую, пока не будет порядка! Ценности и философию прописывают не просто так, правда?!" — сетует Ермакова

Читайте также:
10% населения Киева в клиентах и 1200 заказов в день: как IKEA провела год в Украине

Иллюстратор Таисия Ястремская также поделилась своей историей в Facebook о негативном опыте покупки товара в IKEA. 

"Бессодержательная и безжалостная IKEA в Украине. В трех частях. Конец апреля: я заказываю себе рабочий стол + доставку + кое-что небольшое для дома. Плачу за это 3+ тысяч гривен. Доставка ставится автоматом на четвертое число, так как праздники. "Ну ок", — думаю я. Параллельно покупаю компьютер, под который и покупался стол. Комп большой, и там, где раньше стоял маленький ноутбук, просто не влезает. Проблема, трудно работать, неудобно, бесит. Четвертого стол не привозят. Обещают пятого, нет — шестого, нет — седьмого. "Вы же понимаете, что праздники! Клиентский отдел нас подставляет, так как знает, что у нас нет доставки в эти дни", — рассказывают сотрудники IKEA Таисии. 

Она не выдержала и заказала стол у конкурентов, но история с заказом товара в IKEA еще не закончилась. 

"Я вскипела и заказала стол у конкурентов. Нет у меня сил на эту ж…пу, и отменяю заказ. Приезжает доставка стола от конкурентов — быстро, без нервов. Седьмого мая в 8 утра звонит телефон. Это мне стол привезли! Тот самый, заказ которого я отменила и уже жду возвращения средств. Очень удивляются, что заказ отменен, но уезжают прочь с не моим столом, прихватив мой утренний сон и нервные клетки. Звоню в IKEA и спрашиваю, что за хрень? "Ой, — говорят мне, — мы вернем вам деньги в течение месяца после того, как ваш стол вернется на склад". У меня задергался глаз. Перезваниваю в середине мая: "Ну что?". Мне говорят, что стол вернулся на склад 12-го, и месяц начнет отсчитываться с этого момента. То есть с 7-го по 12-е они просто так возили его по Киеву. Классно! Сатанею. Уже 8 июня звоню в IKEA: "Ну что?". А мне говорят: "Вашего стола нет на складе. Деньги вернем через месяц после того, как он там появится". Вопрос: не слишком через ж…пу построен сервис в Украине? Неужели во всем мире вы, большая международная компания, доводите людей до белого каления? И где, блин, мои деньги, что это за икеевский беспроцентный депозит такой, цыпленок мать?!" — жалуется Таисия. 

12 июня Таисия сообщила в Facebook, что компания вернула деньги.

Delo.ua обратилось в IKEA за комментарием с просьбой прояснить ситуации. В компании нас заверили что все ситуации отслеживают, чтобы в дальнейшем улучшить опыт украинцев в приобретении товаров.

"IKEA в Украине остается преданной своему стремлению создавать лучшую повседневную жизнь для еще большего количества украинцев. Именно поэтому мы тщательно следим за отзывами наших покупателей по обработке заказов и обслуживанию. Мы учитываем эти комментарии, чтобы улучшить опыт осуществления украинцами покупок как онлайн, так и в физическом магазине ИКЕА в Украине. Мы благодарим наших покупателей за понимание и терпение".

Читайте также:
Вход по QR-коду и детская зона: как прошло открытие первого магазина IKEA в Киеве (ФОТО)

Слово экспертам

Анастасия Лукашевич
Анастасия Лукашевич Client Service Director коммуникационного агентства Efcom
"Украинские потребители много лет ждали открытия IKEA. Поэтому в эйфории от самого факта открытия были готовы закрыть глаза на проблемы с доставкой, ограниченный ассортимент и другие неудобства. Но поскольку эти проблемы не исчезли, но даже усугубились, многие лояльные покупатели почувствовали, что их комфорт и удовольствие не является приоритетом для компании. Именно поэтому мой прогноз такой: сторонники IKEA будут и в дальнейшем заказывать товары из соседней Польши через многочисленных посредников, которые за сравнительно небольшую комиссию (10-15% от цены на сайте) в течение 2-3 недель привезут вам любой товар IKEA".

Дарця Капля
Дарця Капля PR group head в SPN Agency
"Если не брать во внимание денежный вопрос, что плохой клиентский опыт заканчивает путь этого клиента и уменьшает количество потенциальных клиентов, то останется вопрос репутации бренда. К сожалению, многие крупные украинские и международные бренды становятся заложниками ожиданий. Это как раз случай IKEA в Украине. Украинцы знают, как IKEA умеет работать, так как многие были в IKEA за границей, и ожидают, что в Украине будет так же. И если у компании не получается "так же", реальный покупательский опыт накладывается на эмоцию от несбывшегося ожидания и образ компании рушится еще сильнее, чем мог бы. Я это вижу по постам в ленте. Это эмоции от несбывшейся мечты. У IKEA отличная репутация бренда, его обожают, считают гениальным, классным, качественным. На эту репутацию люди клюют, компании не нужно было ничего делать в Украине, кроме как наконец-то открыться. Плохие отзывы о клиентском сервисе в Украине на репутацию глобального бренда особо не подействуют. Имидж состоялся, сформировался, очень устойчивый. Ну а на финансовые показатели, конечно же, повлияет, потому что каждый такой пост, каждый отзыв уменьшают вероятность того, что человек все же приедет за покупками в IKEA в Киеве".

Мирослава Грибова
Мирослава Грибова Руководитель практики корпоративных коммуникаций Be̶-it Agency
"Мы с вами не знаем реальную ситуацию с репутацией IKEA в Украине, потому что у нас нет соответствующих данных или исследований. В соцсетях есть много комментариев недовольных клиентов, но вместе с тем и довольных клиентов должно быть немало. Ведь около месяца назад компания поделилась, что за год работы онлайн-магазина, несмотря на все недостатки в процессах, результаты продаж превышают показатели конкурентов. Люди всегда охотнее делятся негативным опытом, чем положительными впечатлениями. Мы видим негатив, и нам кажется, что он преобладает, но в общем объеме проблемных заказов может быть не так много. Кроме того, лидер рынка вместе с огромным вниманием и продажами получает и большой процент негатива.  Конечно, если улучшения в процессах не произойдет и большинство клиентов столкнется с негативным опытом, восприятие бренда будет ухудшаться. Однако совсем избавиться от негатива нереально ни одной компании. Но с ним можно и нужно работать на разных уровнях (от улучшения внутренних процессов в обслуживании клиентов до коммуникаций), если компания стремится оставаться для украинцев любимым брендом".

Дарья Сухенко
Дарья Сухенко Сооснователь PR-агентства Trembita PR
«Плохой клиентский опыт — всегда плохо для компании, так как компания теряет деньги. И даже если клиент возвращается, завоевать снова его доверие и повысить до «начального» уровня будет всегда дороже с точки зрения затрачиваемых ресурсов. На начальном этапе, безусловно, сила бренда влияет на принятие решение о покупке, но если хромает клиентский сервис, потребитель найдет другой бренд. Недостатка в выборе сегодня нет. Крупным, и не только, компаниям, важно поддерживать NPS (лояльность и готовность рекомендовать. — Delo.ua) на высоком уровне. Отмечу, что есть пять правил, которые не позволят потопить ваши отношения с клиентом. Первое — это быстрая реакция. Даже если вам нечего сказать, нужно дать понять своему клиенту, что компания его услышала, выясняет причины и работает над их устранением. Чем выше скорость реакции, тем больше шансов успокоить недовольного клиента, не дать выйти негативной реакции в соцсети. Второе — держать с клиентом связь, особенно если внутреннее разбирательство затягивается и у вас все еще нет решения. Третье — в идеале извиниться и компенсировать ущерб. Четвертое — сделать чуть больше, чем от вас ожидает клиент. Это может быть любая плюшка — от дополнительной скидки или подарка до личной встречи на кофе с ответственным менеджером или руководителем. И пятое — в любом конфликте быть не просто профессионалом, но прежде всего человеком и проявлять эмпатию к клиенту».

 Наталья Лошакова, специально для Delo.ua

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Иордания разрешила ввоз птицы из Украины
Иордания разрешила ввоз птицы из Украины
Украина вышла из "черного списка" по безопасности судоходства
Украина вышла из "черного списка" по безопасности судоходства
Украина потребовала объяснений от Макрона и Меркель за желание вернуть РФ в саммит с ЕС
Украина потребовала объяснений от Макрона и Меркель за желание вернуть РФ в саммит с ЕС
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Как беттинг попал в авангард технологического бизнеса: от ставок по почте до криптовалют

  3. В Хмельницкой области откроют завод по переработке кукурузы

  4. Власти Киева отсрочили введение штрафов за неоплату парковки до 16 июля

  5. Данилов объяснил, почему обвиняет Францию в оккупации Россией частей Грузии и Украины

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...