10% населения Киева в клиентах и 1200 заказов в день: как IKEA провела год в Украине

Спустя 16 лет с момента первой попытки зайти на рынок Украины транснациональная компания IKEA все же сделала это. В 2020 году компания запустила интернет-магазин, а в феврале 2021-го открыла двери первого физического магазина в формате city store в ТРЦ Blockbuster Mall.

Долгожданное открытие в Украине вызвало настоящий фурор. Из-за ажиотажа сайт интернет-магазина столкнулся со сложностями обработки большого количества заказов на вторые сутки, а вскоре его работу и вовсе пришлось остановить. Сейчас он функционирует в обычном режиме. После запуска онлайн-магазина компания анонсировала открытие и физического магазина летом прошлого года, затем осенью того же года, но удалось это сделать лишь зимой 2021-го.

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Delo.ua поговорило с руководителем IKEA в Украине Флорианом Мелле о результатах работы на рынке Украины спустя год после запуска интернет-магазина, о работе физического магазина и самых продаваемых товарах. Как компания справилась с ажиотажем и сейчас закрывает потребности клиента, а также, когда стоит ожидать второй физический магазин в Украине.

Руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле. Фото: пресс-служба IKEA

Флориан, компания IKEA наконец зашла на рынок Украины и кроме интернет-магазина открыла и физический в феврале этого года. Поделитесь результатами работы последнего за несколько месяцев. Сколько украинцев посетили магазин?

— Запуск онлайн-магазина 14 мая 2020 года стал лучшей опцией, чтобы начать работу в Украине. Из-за пандемии у нас было еще больше вызовов, но команда быстро адаптировалась и мы смогли уже в этом году открыть первый физический магазин. Однако из-за очередных ограничений, связанных с СOVID-19, нам пришлось закрыться 20 марта 2021 года.

За год деятельности компания обработала более 148 тысяч заказов в онлайн-магазине и более 8 тысяч — непосредственно в физическом магазине в Киеве. По состоянию на конец апреля этого года более 2 528 тысяч украинцев посетили онлайн-магазин IKEA в Украине. Также более 397 тысяч покупателей, а это каждый 10-й украинец, посетили физический магазин, что почти равно количеству населения Винницы — в течение первых месяцев с момента его открытия в Blockbuster Mall в феврале.

Флориан Мелле на открытии стационарного магазина IKEA в Blockbuster Mall. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua

Такой показатель посещаемости магазина оправдал ваши ожидания или вы не были готовы к наплыву гостей? Несколько моих попыток попасть в магазин после открытия были безуспешными, так как моя очередь зайти в магазин была только через три часа. Планируете расширить площадь магазина либо открыть второй магазин, чтобы удовлетворить высокий спрос?

— Многие ждали открытия магазина IKEA, поэтому для нас не было неожиданностью, что так много людей посетили наш физический магазин. При этом нужно понимать, что мы открывались в кризисное время и в приоритете была безопасность клиентов и сотрудников компании. Мы вложили большие деньги в оборудование, санитайзеры, обеспечили один вход в магазин по QR-коду, чтобы контролировать поток людей, делать температурный скрининг и соблюдать другие меры безопасности.

Насчет расширения площади в Blockbuster Mall, в первую очередь нам важно понять украинский рынок: где люди работают, живут, социализируются, чтобы предоставить соответствующее предложение по товарам. Сейчас у нас есть онлайн- и физический магазин, а также четыре пункта выдачи заказов. Мы видим высокий потенциал столицы, а также других крупных городов, поэтому работаем над расширением нашей деятельности в Украине.

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Ранее известный девелопер Вагиф Алиев анонсировал открытие Ocean Mall этой осенью, сообщив, что среди арендаторов ТРЦ будет компания IKEA, которая запустит второй офлайн-магазин. Вы готовитесь к запуску в этом году, если открытие ТРЦ не перенесут?

— Мы стремимся к дальнейшему расширению нашей деятельности в Украине, чтобы наши товары и решения для дома с отличным дизайном, функциональностью, формой и ценой стали доступными для еще большего количества украинцев. Мы вышли на украинский рынок с запуска электронной коммерции и двух пунктов выдачи заказов. Теперь мы открыли физический магазин и еще два пункта выдачи. Мы с радостью проинформируем общественность о деталях, касающихся дальнейших планов расширения, как только они будут утверждены.

Магазин IKEA в городе Киев. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua

Сколько SKU представлено в физической торговой точке?

— На данный момент украинцы могут выбрать товары из более 5 тысяч SKU. Мы тщательно отбирали эти позиции, учитывая спрос. Из этих 5 тысяч товаров в офлайн-магазине доступны 2 тысячи наименований, остальные 3 тысячи — в основном мебель и другие крупные товары — можно заказать онлайн или непосредственно в магазине, а забрать — бесплатно в точке выдачи или же воспользоваться услугой доставки домой за дополнительную цену.

Какие товары оказались самыми популярными? Назовите топ-3 самых продаваемых товаров в категории "Мелочи для дома" и топ-3 в категории "Крупная мебель для дома".

— Онлайн успешно продавались небольшие столики для сада и балкона в комплекте со стульями. Теперь они доступны для покупки и в физическом магазине.

Огромным спросом пользуются аксессуары для еды и готовки. Возможно, это связано с тем, что люди сейчас больше времени проводят дома. Также мы продаем огромное количество бокалов и стаканов.

Кроме того, самыми популярными товарами в онлайн-магазине стали коробки для хранения PARKLA, вешалки SPRUTTIG и герметичные пакеты ISTAD. В то же время в физическом магазине IKEA в Киеве чаще всего покупали вешалки SPRUTTIG, тарелки OFTAST и бамбуковые подставки для мобильного телефона / планшета BERGENES.

Магазин IKEA в городе Киев. Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua

Уже год, как компания запустила интернет-магазин в Украине. Поделитесь успехами его работы.

— Когда мы открыли онлайн-магазин, были приятно удивлены количеством заказов и в целом уровнем интереса украинцев к товарам компании. Мы постоянно инвестировали в расширение возможностей интернет-магазина, чтобы как можно больше людей имели доступ к нашим товарам. Нам удалось увеличить наши мощности в пять раз. Помню, как за день мы побили свой рекорд, когда в онлайн-магазине было сделано 1200 заказов.

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Какой самый маленький и самый большой чек в онлайн и офлайн-магазине?

— На момент открытия физического магазина средняя корзина была меньше, чем сейчас. После возобновления его работы после локдауна мы заметили тенденцию роста среднего чека и увеличения продаж мебели. Также наши клиенты часто выбирают товар офлайн, а потом заказывают его онлайн. Мы, конечно же, продолжаем отслеживать тенденции в отношении среднего чека как в онлайн-, так и в физическом магазине, надеясь, что он будет неуклонно расти.

Многие украинцы жалуются на высокую стоимость доставки товаров. Условно, если я выберу товар по цене 15 гривен, то за адресную доставку мне придется заплатить 700 гривен, тогда как доставка в ближайшее отделение почты обойдется в 100 гривен. Вы планируете сотрудничать с логистическими компаниями, чтобы снизить эту стоимость и люди могли чаще покупать товары без посещения торговой точки?

— Компания стремится быть доступной и физически, и финансово. Мы усиливаем наши мощности и хотим, чтобы наши товары и решения были доступны для еще большего количества украинцев. Также понимаем важность услуги по доставке, особенно в нынешнее время. Поэтому мы работаем над новыми решениями, чтобы доставлять заказ по более низким ценам, но делать это, придерживаясь всех стандартов IKEA. Мы ищем надежных партнеров, которые смогут сотрудничать с нами, руководствуясь нашими принципами. Также работаем с внутренней командой, чтобы клиентам было максимально удобно забрать заказ.

Магазин IKEA в городе Киев. Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua

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Когда в Украине будет запущена программа лояльности IKEA Family, которая действует в других странах? Ранее вы говорили, что она начнет работать после запуска первого офлайн-магазина.

— Когда мы заходим на новый рынок, то хотим предоставить полный опыт IKEA, включая товары, дизайн, влияние на окружающую среду и социум. Частью этого подхода есть и программа лояльности IKEA Family. Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее предложить ее нашим украинским покупателям. Больше о программе лояльности сможем рассказать, когда будем готовы запустить ее в Украине.

Компания рассматривает открытие магазинов в таких больших городах, как Днепр, Харьков, Одесса, Львов?

— Да, это города-миллионники, но после глубокого анализа Киева, в котором людей больше, чем в Париже и Берлине, мы видим его большой потенциал, поэтому в ближайшее время сконцентрируемся на столице.

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Недавно появилась новость о том, что IKEA потратит 21 миллиард рублей, чтобы перевести свои магазины в России на солнечную энергию. Подобные проекты планируются в Украине?

— IKEA стремится вести бизнес с минимальным влиянием на окружающую среду. Это один из ключевых принципов компании, поэтому по всему миру мы имплементируем множество экологических инициатив. Находясь в нашем магазине, нельзя не заметить, насколько мы позитивно относимся к защите окружающей среды, поэтому как жители страны и как бизнес работаем над снижением негативного влияния. Переход на солнечную энергию — это то, что мы хотели бы осуществить во всем мире. Будет ли Украина включена в эти планы и если да, то когда - этот вопрос еще в процессе обсуждения.

Беседовала Наталья Лошакова, специально для Delo.ua