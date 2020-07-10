Потребрынки 30 минут назад

Шведская компания IKEA начала ремонт помещения под свой магазин в ТРЦ Blockbuster Mall

Первая торговая точка мебельного гиганта в Украине должна появиться ориентировочно осенью 2020 года

Фото: Рixabay Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Шведская компания IKEA готовится открыть свой первый магазин в Украине — ритейлер уже начал ремонт помещения под свой магазин в киевском торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall. Об этом сообщает "Новое время".

В издании отмечают, что торговая точка мебельного гиганта должна появиться в октябре-ноябре 2020 года. Об этом медиа рассказали три источника: директор сети магазинов и два директора торговых центров.

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"Ремонт в помещении идет полным ходом. Площадь будущего магазина составит около 5 тысяч квадратных метров", — поделился с журналистами директор сети магазинов, пожелавший остаться неназванным.

В то же время в пресс-службе компании IKEA эту информацию пока не прокомментировали.

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Напомним, в Украину ритейлер пытается зайти уже 14 лет. В начале 2019 года компания наконец заявила, что все же откроет у нас первый магазин в киевском ТРЦ Ocean Mall в сентябре 2019 года.

Но позднее в сети заявили, что открытие откладывается из-за задержки строительства объекта, а уже в июле 2019 года IKEA подписала договор про запуск торговли в ТРЦ Blockbuster Mall в середине 2020 года.

В конце весны IKEA запустила сайт со своими товарами для украинцев — впрочем, уже через сутки после открытия интернет-магазин не справился с наплывом покупателей и просто-напросто "лег". В связи с этим компании пришлось приостановить продажу и временно ограничить возможность оформлять новые заказы.

Хотя ритейлер обещал восстановить онлайн-покупки в начале июня, сайт до сих пор не принимает заказы от украинцев.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: Новое Время

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