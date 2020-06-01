Потребрынки 40 минут назад

В IKEA назвали сроки возобновления работы онлайн-магазина в Украине

До 8 июня должна быть восстановлена возможность делать заказы и доставлять товары клиентам

Украинский онлайн-магазин IKEA. Скриншот Украинский онлайн-магазин IKEA. Скриншот
Украинский онлайн-магазин IKEA. Скриншот

Онлайн-магазин IKEA в Украине возобновит работу примерно до 8 июня.

Сейчас компания решает технические проблемы, сообщает со ссылкой на данные компании "IKEA Украина" издание The Page.

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"Сейчас осуществить покупки нельзя. В том числе и в Киеве. У нас технические проблемы. Но мы их решаем. В ближайшее время все заработает, в течение недели", — заверили в компании.

Таким образом, примерно до 8 июня должна быть восстановлена возможность в онлайн-магазине делать заказы и доставлять товары клиентам.

Ранее крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома шведская компания IKEA решила временно приостановить возможность делать новые заказы в украинском интернет-магазине.

Причиной такого решения стало намерение улучшить предоставление услуг магазином и способствовать большему удовлетворению спроса потребителей.

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Напомним, шведская компания IKEA официально запустила интернет-магазин в Украине 14 мая 2020 года.

Однако украинская версия сайта IKEA уже через сутки "легла" из-за большого наплыва покупателей после того, как в Украине начались официальные продажи бренда.

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