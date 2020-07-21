Бизнес 20 минут назад

IKEA в Украине откроет дополнительные пункты выдачи заказов в Киеве

Компания планирует в дальнейшем инвестировать в мощности для обработки заказов

Фото: пресс-служба IKEA Фото: пресс-служба IKEA
Фото: пресс-служба IKEA

Шведская компания IKEA сообщила о расширении мощностей украинского онлайн-магазина. Компания более чем удвоила свою способность обрабатывать заказы, сделанные через интернет-магазин IKEA в Украине, и теперь способна удовлетворить спрос в Киеве, так и в других регионах.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

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Напомним, украинская версия сайта популярной шведской компании IKEA "легла" из-за большого наплыва покупателей сразу же после того, как в Украине начались официальные продажи бренда.

В компании заявили, что будут и дальше инвестировать в мощности для обработки заказов, а также сообщили о намерении открыть два дополнительных пункта выдачи заказов в Киеве, чтобы товары были доступны для еще большего количества людей в столице и доставлять заказы в кратчайшие возможные сроки.

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Сейчас шведский ритейлер предлагает украинским покупателям ассортимент из около 3,600 доступных товаров и решений для дома всех категорий и стилей. Заказ можно делать на сайте www.ikea.ua, выбирая услугу получения их в одном из двух пунктов выдачи IKEA в Киеве бесплатно или заказ доставки на дом.

IKEA также планирует открыть первый магазин в городском формате в Киеве до конца 2020 года. Он будет расположен в ТРЦ Blockbuster Mall, с которым компания недавно подписала договор аренды. 

Напомним, что Шведская компания IKEA начала ремонт помещения под свой магазин в ТРЦ Blockbuster Mall.

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