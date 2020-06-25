Общество 1 час назад

IKEA проверит поставщиков после обвинений в использовании незаконного украинского леса

В компании заявили, что не принимают незаконно заготовленную древесину для своей продукции

Фото: Troy Mortier / Unsplash Фото: Troy Mortier / Unsplash
Фото: Troy Mortier / Unsplash

Шведская мебельная компания IKEA, которую на днях уличили в использовании древесины из незаконно вырубленных украинских лесов, отреагировала на обвинения. Об этом сообщает британская телекомпания Channel 4.

В корпорации заявили, что не принимают незаконно заготовленную древесину для своей продукции. "Если мы сталкиваемся с какой-либо информацией о том, что древесина, которая не соответствует нашим требованиям, вошла в нашу цепь поставок, мы немедленно принимаем меры. Это предполагает и расторжение контрактов с поставщиками", — подчеркнули представители.

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В то же время, по их словам, компания все же обратила внимание на собранные доказательства и запустила внутреннее расследование. "Мы начали независимый аудит нашей цепочки поставок древесины из Украины. Мы также попросили Assurance Services International (ASI), которая является независимым аудитором FSC, расследовать утверждения отчета", — рассказали в IKEA.

Напомним, ранее некоммерческая организация Earthsight представила результаты своего исследования, которое длилось 18 месяцев. Эксперты выяснили, что IKEA продает буковые стулья, изготовленные из древесины, полученной путем незаконных рубок в лесах украинских Карпат.

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Согласно отчету, нелегальная древесина была использована в производстве складных стульев (из панелей) Terje и популярных стульев к обеденному столу Ingolf. Также из украинского дерева подозрительного происхождения была произведена некоторая часть другой мебели из ДСП с меламиновым покрытием. В организации отмечают, что ежегодно продаются десятки тысяч стульев, изготовленных из незаконной древесины, в магазинах IKEA по всему миру, в том числе в США, Великобритании и Германии.

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