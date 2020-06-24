IKEA делает мебель из незаконно вырубленной украинской древесины — расследование

Шведская компания IKEA продает буковые стулья, изготовленные из древесины, полученной путем незаконных рубок в лесах украинских Карпат.

Об этом говорится в расследовании некоммерческой организации Earthsight, которое продолжалось 18 месяцев, передает "НВ Бизнес".

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Как отмечают в издании, незаконная древесина была использована в производстве ряда известных товаров, в частности ее складных стульев (из панелей) Terje и популярных стульев к обеденному столу Ingolf.

"Ежегодно продаются десятки тысяч стульев, изготовленных из незаконной древесины, в магазинах IKEA по всему миру, в том числе в США, Великобритании и Германии. Эта незаконная заготовка древесины возможна из-за коррумпированности государственных лесохозяйственных предприятий, которые управляют большинством лесов Украины. Earthsight обнаружила, что незаконная вырубка лесов для производства буковых стульев IKEA продолжалась даже во время мирового локдауна в связи с COVID-19 в апреле 2020 года", — рассказали в Earthsight.

По данным организации, многая мебель из ДСП с меламиновым покрытием IKEA также произведена из украинской древесины подозрительного происхождения.

В Earthsight отметили, что во время президентской каденции Виктора Януковича в 2011−14 годах "на оффшорные счета его коррумпированных друзей от иностранных компаний поступали миллионы долларов" — в качестве взяток за доступ к лесоматериалам. Исследование Earthsight показывает, что, с высокой вероятностью, древесина, за которую были заплачены такие взятки, впоследствии попала в IKEA и превратилась в ее продукцию.

"Чтобы предотвратить попадание в свою цепь поставки древесины, заготовленной незаконно и с нарушением принципов постоянства, IKEA в основном полагается на Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council, FSC), который руководит основной системой зеленой маркировки древесины в мире. Его символ — дерево с галочкой — можно найти на миллионах товаров из древесины и бумаги во всем мире. И все же FSC претерпела существенную неудачу. Незаконная древесина в буковых стульях IKEA имеет сертификат FSC, как и многие бревна, за которые было заплачено взятки при Януковиче. Украинские лесники-информаторы рассказали Earthsight, как любезно ревизоры FSC общаются с их коррумпированным начальством и как легко обвести их вокруг пальца", — говорится в расследовании.

Поставкой сырья для производства занимается лесоохотническое хозяйство пгт Великий Бычков на Закарпатье. Проверки Государственной экологической инспекции подтвердили, что Великобычковское ЛОХ незаконно выдало лицензии на "санитарные" рубки на более сотни участков с апреля по июнь 2018 года.

Расследование показало, что Великобычковское лесоохотническое хозяйство проводило незаконные санитарные рубки в том же объеме в аналогичный период в 2019 и 2020 годах. Главным заготовителем незаконно срубленного бука является мебельная компания ВГСМ. Компанию основали в 1992 году именно как поставщика для IKEA.

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ВГСМ является одним из крупнейших деревообрабатывающих предприятий страны, перерабатывает 40 тысяч кубометров древесины ежегодно, из которых делают почти полмиллиона буковых стульев.

"Earthsight узнала, что ООО ВГСМ является одним из крупнейших украинских поставщиков IKEA. Нет никакого сомнения, что незаконная древесина, поступающая на большой завод ООО ВГСМ, в конце концов превращается в товары IKEA. Шведский гигант является конечным потребителем не менее 96% производимой ООО ВГСМ продукции. Часть продукции компании отгружается непосредственно IKEA, а большинство становится составными частями, конечным изготовлением товара из которых занимается Plimob. Эта компания находится рядом, через границу, в Румынии, и так же зависит от своего покупателя, IKEA. Мы смогли найти подтверждения того, что древесину от ООО ВГСМ можно встретить в широком ассортименте популярных товаров IKEA, в частности, в наиболее ходовых стульях Ингольф. IKEA ежегодно продает до одного миллиона стульев, содержащих древесину от ООО ВГСМ. Такого количества сидений достаточно, чтобы под завязку заполнить лондонский стадион Уэмбли более десяти раз. Эти стулья отправляют во все уголки мира, в том числе в магазины IKEA в Соединенном Королевстве, Германии, США и Франции", — говорится в материалах расследования.

В Earthsight добавили, что проблемы IKEA с украинской древесиной не ограничиваются буковыми стульями. Большинство товаров из дерева — включая мебель, полки и кухонные шкафчики — изготавливаются из дешевых плитоматериалов, покрытых шпоном или меламином.

По информации издания, второй в мире по величине поделочных таких плит — и важный поставщик IKEA — это компания под названием Egger. В течение 2019 года она импортировала древесины от украинских поставщиков почти на $2 млн.

Эти поставщики неоднократно были субъектами уголовных производств, связанных с незаконными рубками и незаконной торговлей древесиной. Один из них, лесхоз в Черновицкой области в украинских Карпатах, в 2018 году за такие действия был оштрафован на сотни тысяч долларов.

Напомним, с 1 февраля 2020 года начался экспериментальный проект по проведению электронных аукционов по продаже необработанной древесины.