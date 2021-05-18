Вероятность ожогов и трещин. IKEA отзывает из продажи некачественные миски и чашки

IKEA призывает покупателей прекратить использование мисок, тарелок и чашек HEROISK и TALRIKA во избежание риска для здоровья клиентов и вернуть их в IKEA для полного возмещения стоимости.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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В IKEA изымают из ассортимента тарелки, миски и чашки HEROISK и TALRIKA, так как существуют риски, что они могут треснуть и потенциально вызвать ожоги при наличии в них горячего содержания. IKEA уже получила жалобы на то, что упомянутые выше товары часто трескаются.

В украинской версии интернет-магазина данные товары уже не доступны для пользователей.

Покупатели могут вернуть эти товары HEROISK и TALRIKA в магазин IKEA для получения полного возмещения их стоимости. Чек о подтверждении совершения покупки не требуется.

Напомним, что в середине мая исполнился год, как компания IKEA запустила украинскую версию интернет-магазина, а зимой этого года открыла двери первого физического магазина. За год деятельности компания обработала более 148 тысяч заказов в онлайн-магазине и более 8 тысяч непосредственно в физическом магазине в Киеве.