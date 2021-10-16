IKEA предупредила о дефиците товаров до августа 2022 года

Шведский производитель товаров для дома IKEA может столкнуться с дефицитом товаров вплоть до августа следующего года из-за кризиса в цепочке поставок. Об этом в интервью Bloomberg сообщил генеральный директор Inter Ikea Джон Абрахамссон Ринг.

"Самая большая проблема заключается в доставке продукции из Китая, где возможности были очень ограниченными", — отметил он.

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По его словам, трудности в логистике возникли из-за нехватки транспортных контейнеров и заблокированных портов.

В новых условиях IKEA будет вынуждена сосредоточится на поставке в магазины только самых популярных товаров, отметил Ринг.

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Компания пытается наладить логистику с помощью аренды грузовых контейнеров и альтернативных железнодорожных маршрутов.

Напомним, что спустя 16 лет с момента первой попытки зайти на рынок Украины транснациональная компания IKEA все же сделала это.

В 2020 году компания запустила интернет-магазин, а в феврале 2021-го открыла двери первого физического магазина в формате city store в ТРЦ Blockbuster Mall.

Спустя год работы шведского гиганта в Украине, больше всего нареканий украинцев вызывает нерасторопность сотрудников сервиса доставки, однако в компании уверяют, что отслеживают каждую жалобу.