Бизнес 20 минут назад

IKEA предупредила о дефиците товаров до августа 2022 года

IKEA будет вынуждена сосредоточится на поставке в магазины только самых популярных товаров

IKEA предупредила о дефиците товаров IKEA предупредила о дефиците товаров
IKEA предупредила о дефиците товаров

Шведский производитель товаров для дома IKEA может столкнуться с дефицитом товаров вплоть до августа следующего года из-за кризиса в цепочке поставок. Об этом в интервью Bloomberg сообщил генеральный директор Inter Ikea Джон Абрахамссон Ринг.

"Самая большая проблема заключается в доставке продукции из Китая, где возможности были очень ограниченными", — отметил он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, трудности в логистике возникли из-за нехватки транспортных контейнеров и заблокированных портов.

В новых условиях IKEA будет вынуждена сосредоточится на поставке в магазины только самых популярных товаров, отметил Ринг.

Читайте также:
IKEA выходит на рынок зеленой энергетики

Компания пытается наладить логистику с помощью аренды грузовых контейнеров и альтернативных железнодорожных маршрутов.

Напомним, что спустя 16 лет с момента первой попытки зайти на рынок Украины транснациональная компания IKEA все же сделала это.

В 2020 году компания запустила интернет-магазин, а в феврале 2021-го открыла двери первого физического магазина в формате city store в ТРЦ Blockbuster Mall.

Спустя год  работы шведского гиганта в Украине, больше всего нареканий украинцев вызывает нерасторопность сотрудников сервиса доставки, однако в компании уверяют, что отслеживают каждую жалобу.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Не тільки для стартапів. Навіщо сервісній компанії акселерація
Не тільки для стартапів. Навіщо сервісній компанії акселерація
Лауреат премии "Оскар" Эдриен Броуди начал сотрудничество с брендом Johnnie Walker
Лауреат премии "Оскар" Эдриен Броуди начал сотрудничество с брендом Johnnie Walker
В Украине ужесточатся правила работы на рынке азартных игр, — Баум на SBC Summit SIC
В Украине ужесточатся правила работы на рынке азартных игр, — Баум на SBC Summit SIC
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Не больше 100 в месяц: ПриватБанк ввел лимиты на переводы с карты на карту

  3. "Привет" Порошенко и Гонтаревой, удар по сети Mere и новые санкции: последние решения СНБО

  4. Елизавета II написала письмо крымским школьникам, указав полуостров российским

  5. Денег нет: государственный аграрный гигант не может выплатить китайский кредит

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...