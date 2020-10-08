Импорт подержанных авто в Украину в сентябре вырос более чем на 50%

В Украину в течение сентября 2020 года ввезли почти 36 тысяч подержанных легковых автомобилей, что на 56% больше, чем годом ранее и на 9% больше относительно предыдущего месяца.

Об этом сообщает "Укравтопром".

В то же время количество сентябрьских регистраций новых легковых автомобилей составило 7 600 штук.

Таким образом, растаможенные бывшие в эксплуатации машины охватили более 82% первичного рынка легковых авто.

При этом наиболее популярными марками среди растаможенных подержанных автомобилей являются:

- Volkswagen — за месяц 6 100 авто;

- Ford — 3 300 авто;

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- Renault — 3 100 авто;

- Skoda — чуть более 3 000 авто;

- Opel — 2 100 авто.

Всего за три квартала 2020 года украинскую прописку получили 242,3 тысячи бывших в эксплуатации легковых автомобилей, что в 4 раза больше количества проданных в стране за тот же период новых легковых машин.

Как сообщалось, владельцы "евроблях" не могут вывезти из страны авто, поскольку его сразу конфискуют. Причем даже растаможка автомобиля по действующим ставкам не освобождает от штрафа в 170 тысяч грн.