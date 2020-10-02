Транспорт 30 минут назад

В Украине продали рекордное в этом году количество коммерческих авто

По сравнению с прошлогодним показателем, спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка увеличился на 28%

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В сентябре 2020 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 1 350 машин, что является лучшим результатом за девять месяцев этого года.

Как сообщает Укравтопром, по сравнению с прошлогодним показателем, спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка увеличился на 28%.

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По информации ассоциации, лучший результат месяца продемонстрировала марка Fiat, которая почти в три раза увеличила реализацию своих автомобилей в Украине по сравнению с сентябрем прошлого года до 351 штуки.

Второе место в сентябрьском рейтинге марок заняла Renault, потеряв в продажах 41% — за месяц было продано 136 машин.

На третьем месте марка Citroen, спрос на коммерческие автомобили которой увеличился в три раза и составил 134 единицы.

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Четвертое место у Volkswagen, регистрации автомобилей этой марки выросли в годовом исчислении в 2,5 раза, до 94 штуки.

Замыкают ТОП-5 рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце сразу две марки: MAN и Mercedes-Benz, в зачете которых по 74 авто.

В то же время, потери Мерседеса от результата годичной давности составили 6%, а МАN отстал на 3%.

Всего с января по сентябрь 2020 года украинский парк грузовых и специальных автомобилей пополнили 7,7 тысяч новых машин, что почти на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Стоит отметить, что в июне на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 760 машин. По сравнению с показателем годичной давности спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка уменьшился на 21%.

В то же время, в июле 2020 года в Украине было реализовано 8 тысяч 903 новых автомобиля, что на тот момент было лучшим результатом по автопродажам с начала года.

 

 

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