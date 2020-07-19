В Украине объявили о создании нового бренда грузовых коммерческих авто

Украинский дистрибьютор Горьковского автозавода, компания "Мотор Девелопмент Груп", объявила о создании нового бренда коммерческих автомобилей HDC.

Как сообщает "Мотор", под маркой HDC в Украине начали выпускать и продавать "ГАЗели-Бизнес". Пока гамма моделей HDC ограничена четырьмя вариациями бортовых грузовичков с бензиновыми двигателями.

Наряду с маркой, поменялись и названия модификаций: например, короткобазная "ГАЗель-Бизнес" с однорядной кабиной стала называться не ГАЗ 3302-750 "ГАЗель-Бизнес", а HDC B21R23, та же версия, но с длинной базой — не 330202-750, а B21R33.

Модификации с двухрядной кабиной с разной грузовой платформой переименованы с 33023-750 и 330232-750 в B22R23 и B22R33 соответственно.

Пока линейка HDC состоит только из заднеприводных грузовичков-шасси или грузовиков с бортовым кузовом. Силовой агрегат — бензиновый 107-сильный (221 Нм) двигатель УМЗ-Evotech объёмом 2,7 литра.

За доплату на украинские "ГАЗели" можно установить газобаллонное оборудование, рассчитанное на пропан-бутан.

Продажи украинских "ГАЗелей" под брендом HDC уже начались. Короткобазное шасси с "одинарной" кабиной стоит 474 700 грн, бортовой грузовичок — от 489 700 грн. На линейку HDC действует гарантия 2 года или 80 тысяч километров.

Локализация сохранила низкую цену грузовичков: HDC остаются самыми дешевыми коммерческими автомобилями грузоподъёмностью до полутора тонн среди представленных на украинском рынке.

Напомним, в июне на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 760 машин.

По сравнению с показателем годичной давности спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка уменьшился на 21%.